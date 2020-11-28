Норвежец Легрейд победил на первом этапе Кубка мира по биатлону, Логинов — десятый

ТАСС, 28 ноября. Норвежец Стурла Легрейд занял первое место в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии. Соревнования проходят в Контиолахти.

Легрейд преодолел дистанцию за 48 минут 57 секунд, не допустив промахов. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё (+19,6 секунды; 1 промах), третье — немец Эрик Лессер (+1.03,6; 1). Россиянин Александр Логинов занял в гонке десятое место (+2.19,2; 2), Матвей Елисеев показал 26-е время (+3.40,2; 1), Петр Пащенко — 37-е (+4.16,5; 1), Эдуард Латыпов — 43-е (+4.43,4; 4), Семен Сучилов — 50-е (+5.04,6; 3).

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Для Легрейда эта победа стала первой в карьере в гонках Кубка мира, всего он провел пять гонок, поразив 79 мишеней из 80.

Накануне старта первого этапа у российского биатлониста Антона Бабикова был выявлен коронавирус. Спортсмен был помещен на карантин, вместе с ним изолировали еще одного биатлониста сборной России Евгения Гараничева, с которым Бабиков живет в гостиничном номере.