Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Расстояние в 20 км с четырьмя огневыми рубежами скандинав преодолел за 48 мин. 57 сек. При этом спортсмен, проводивший всего пятую гонку на этапах Кубка мира в карьере, не допустил ни одного промаха.

Следом за норвежцем финишировал его земляк Йоханнес Бё, уступивший победителю 19,6 сек. и однажды выстреливший мимо цели. Замкнул тройку сильнейших немец Эрик Лессер. Его отставание от спортсмена, занявшего первое место, — 1 мин. 03,06 сек. У него также один промах.

Что касается белорусов, то лучший из них — Антон Смольский — допустил три промаха и финишировал на 19-й позиции, уступив норвежцу 3 мин. 4 сек.

Сергей Бочарников финишировал 24-м, Никита Лобастов — 59-м, Роман Елетнов — 88-м, а Максим Воробей — 90-м. Всего стартовал 101 биатлонист.