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28 ноября, источник: БЕЛТА

Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский стреляющий лыжник Стурла Холм Легрейд не знал себе равных в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Расстояние в 20 км с четырьмя огневыми рубежами скандинав преодолел за 48 мин. 57 сек. При этом спортсмен, проводивший всего пятую гонку на этапах Кубка мира в карьере, не допустил ни одного промаха.

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Следом за норвежцем финишировал его земляк Йоханнес Бё, уступивший победителю 19,6 сек. и однажды выстреливший мимо цели. Замкнул тройку сильнейших немец Эрик Лессер. Его отставание от спортсмена, занявшего первое место, — 1 мин. 03,06 сек. У него также один промах.

Что касается белорусов, то лучший из них — Антон Смольский — допустил три промаха и финишировал на 19-й позиции, уступив норвежцу 3 мин. 4 сек.

Сергей Бочарников финишировал 24-м, Никита Лобастов — 59-м, Роман Елетнов — 88-м, а Максим Воробей — 90-м. Всего стартовал 101 биатлонист.

В вечерней части состязаний на лыжню выйдут женщины, которым также предстоит разыграть награды в индивидуальной гонке.

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