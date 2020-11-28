Биатлонист Йоханнес Бё сравнил Фуркада с монстром из детских кошмаров

В индивидуальной гонке на 20 км олимпийский чемпион Бё занял второе место. Фуркад завершил карьеру после окончания прошлого сезона.

«Каково было готовиться к сезону после ухода Мартена? Можно сравнить с теми ощущениями, когда твой монстр под кроватью исчезает и твоему сну уже ничего не мешает», — сказал Бё.

Бё обогнал его соотечественник Стурла Легрей, который в Кубке мира провел только пять гонок. «Следующие 24 часа должны быть лучшими в его жизни. Думаю, завтра в спринте он вновь будет бороться за призовое место», — сказал действующий победитель Кубка мира.

«Что касается меня, то я очень доволен результатом этой гонки, поскольку она могла сложиться как угодно. Стартовать с индивидуальной гонки всегда нервозно. Это длинная гонка, появляются сомнения, что форма позволит тебе пробежать хорошо все 20 км. Здесь достаточно сложное стрельбище, но сегодня мне удалось хорошо сработать», — добавил Бё.