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16:31 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Йоханнес Бё сравнил Фуркада с монстром из детских кошмаров

ТАСС, 28 ноября. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сравнил пятикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада с живущим под кроватью монстром, который пугает детей по ночам. Такое мнение он высказал журналистам после первой гонки нового сезона Кубка мира, которая прошла в субботу в финском Контиолахти.

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Источник: РИА "Новости"

В индивидуальной гонке на 20 км олимпийский чемпион Бё занял второе место. Фуркад завершил карьеру после окончания прошлого сезона.

«Каково было готовиться к сезону после ухода Мартена? Можно сравнить с теми ощущениями, когда твой монстр под кроватью исчезает и твоему сну уже ничего не мешает», — сказал Бё.

Бё обогнал его соотечественник Стурла Легрей, который в Кубке мира провел только пять гонок. «Следующие 24 часа должны быть лучшими в его жизни. Думаю, завтра в спринте он вновь будет бороться за призовое место», — сказал действующий победитель Кубка мира.

«Что касается меня, то я очень доволен результатом этой гонки, поскольку она могла сложиться как угодно. Стартовать с индивидуальной гонки всегда нервозно. Это длинная гонка, появляются сомнения, что форма позволит тебе пробежать хорошо все 20 км. Здесь достаточно сложное стрельбище, но сегодня мне удалось хорошо сработать», — добавил Бё.

Следующая гонка у мужчин на этапе Кубка мира в Контиолахти пройдет в воскресенье — спринт на 10 км.

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