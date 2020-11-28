Итальянка Доротея Вирер выиграла гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии

Итоговое время победительницы, которая не допустила ни единого промаха — 43 мин. 15,8 сек. Серебряная награда досталась немке Дениз Херрманн. Она не закрыла одну мишень и уступила Вирер 0,8 сек.

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Замкнула тройку сильнейших шведка Йоханна Скоттхейм, не знавшая промахов на огневых рубежах, но тем не менее отставшая от победительницы на 24,1 сек.

Что касается белорусок, то лучшей из них стала Динара Алимбекова, которая заняла восьмое место. Допустившая два промаха уроженка Абая финишировала, уступив победительнице 1 мин. 50 сек. Елена Кручинкина заняла 16-е место, Ирина Кривко — 23-е, Анна Сола — 66-е. Всего стартовали 103 спортсменки.