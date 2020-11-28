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28 ноября, источник: БЕЛТА

Итальянка Доротея Вирер выиграла гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на 15 км с четырьмя огневыми рубежами на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Итоговое время победительницы, которая не допустила ни единого промаха — 43 мин. 15,8 сек. Серебряная награда досталась немке Дениз Херрманн. Она не закрыла одну мишень и уступила Вирер 0,8 сек.

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Замкнула тройку сильнейших шведка Йоханна Скоттхейм, не знавшая промахов на огневых рубежах, но тем не менее отставшая от победительницы на 24,1 сек.

Что касается белорусок, то лучшей из них стала Динара Алимбекова, которая заняла восьмое место. Допустившая два промаха уроженка Абая финишировала, уступив победительнице 1 мин. 50 сек. Елена Кручинкина заняла 16-е место, Ирина Кривко — 23-е, Анна Сола — 66-е. Всего стартовали 103 спортсменки.

29 ноября участников первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти ждут спринтерские гонки.

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