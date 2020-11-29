Йоханнес Бё одержал победу в спринте на этапе КМ. Россияне не попали в первую десятку

Бё преодолел дистанцию за 23 минуты 53 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (+44,1 секунды; 1 промах), третье — его соотечественник Мартин Понсилуома (+47,9, 1). Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял 12-ю строчку (+1.13,8; 1). Победитель субботней индивидуальной гонки норвежец Стурла Легрейд показал 18-е время (+1.27,6; 1), он принимает участие в третьем этапе Кубка мира в карьере, за 90 выстрелов во всех гонках он допустил два промаха.
Россиянин Матвей Елисеев провел свой 100-й старт и занял 14-е место (+1.18,6; 1), Эдуард Латыпов стал 20-м (+1.31,4; 1), Семен Сучилов — 36-м (+2.22,6; 1), Петр Пащенко — 62-м (3.08,0; 2).
Программа первого этапа завершится в воскресенье женским спринтом на 7,5 км (начало в 15:40 мск).