Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
17:31 (мск), источник: ТАСС

Йоханнес Бё одержал победу в спринте на этапе КМ. Россияне не попали в первую десятку

ТАСС, 29 ноября. Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в спринте на дистанции 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии. Соревнования проходят в Контиолахти.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бё преодолел дистанцию за 23 минуты 53 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (+44,1 секунды; 1 промах), третье — его соотечественник Мартин Понсилуома (+47,9, 1). Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял 12-ю строчку (+1.13,8; 1). Победитель субботней индивидуальной гонки норвежец Стурла Легрейд показал 18-е время (+1.27,6; 1), он принимает участие в третьем этапе Кубка мира в карьере, за 90 выстрелов во всех гонках он допустил два промаха.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин Матвей Елисеев провел свой 100-й старт и занял 14-е место (+1.18,6; 1), Эдуард Латыпов стал 20-м (+1.31,4; 1), Семен Сучилов — 36-м (+2.22,6; 1), Петр Пащенко — 62-м (3.08,0; 2).

Программа первого этапа завершится в воскресенье женским спринтом на 7,5 км (начало в 15:40 мск).

Читайте также
  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Себастьян Самуэльссон
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Мартин Понсилуома
    Швеция
    Швеция
 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Черчесов: Дзюба вернется в сборную в марте в качестве капитана
Слуцкий - кошмар для ЦСКА. Он лишил команду лидерства
«Уфа» прервала 13-матчевую серию без побед в РПЛ
Губерниев разнес Кайшеву за интервью в эфире. Абсолютно по делу
«Русская сенсация» выиграла первую медаль на КМ по лыжным гонкам
«Барселона» — «Осасуна» и другие: все матчи Ла Лиги (видео)
Болид Стролла перевернулся после контакта с машиной Квята
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь