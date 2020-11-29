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29 ноября, источник: БЕЛТА

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Финляндии

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Итоговый результат скандинавского стреляющего лыжника, который не допускал промахов на двух огневых рубежах, — 23 мин. 53 сек. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон. Не закрыв одну мишень, он финишировал, уступив норвежцу 44,1 сек. Замкнул тройку призеров еще один шведский биатлонист Мартин Понсилуома. Он также промахнулся однажды и показал на финише время на 47,9 сек. хуже, чем Йоханнес Бё.

Лучший из белорусских биатлонистов Сергей Бочарников финишировал 29-м, уступив победителю 2 мин. 12,3 сек. и допустив четыре промаха. Что касается остальных, то Роман Елетнов финишировал 31-м, Антон Смольский — 34-м, Максим Воробей — 39-м, а Никита Лобастов — 58-м. Всего стартовал 101 биатлонист.

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