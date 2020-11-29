Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Финляндии

Итоговый результат скандинавского стреляющего лыжника, который не допускал промахов на двух огневых рубежах, — 23 мин. 53 сек. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон. Не закрыв одну мишень, он финишировал, уступив норвежцу 44,1 сек. Замкнул тройку призеров еще один шведский биатлонист Мартин Понсилуома. Он также промахнулся однажды и показал на финише время на 47,9 сек. хуже, чем Йоханнес Бё.