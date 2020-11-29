Олимпийская чемпионка Эберг впервые в карьере выиграла спринт на этапе Кубка мира

Дистанцию в 7,5 км 25-летняя спорстменка преодолела за 21 минуту 1,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Марта Рёйселанн (отставание 23,9 секунды; 0 промахов), третьей стала ее соотечественница Каролин Кноттен (+37,8; 0). Победительница индивидуальной гонки, прошедшей в субботу, итальянка Доротея Вирер расположилась на 22-й строчке (+1.26,7; 1).

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Россиянка Светлана Миронова заняла 18-е место (+1.22,8; 1), Ульяна Кайшева — 26-е (+1.31,9; 1), Ирина Казакевич — 28-е (+1.36,2; 1), Евгения Павлова — 35-е (+1.47,7; 2), Лариса Куклина — 46-е (+2.00,2; 2), Тамара Воронина — 74-е (+2.50; 3),

Эберг впервые в карьере победила в спринте на этапе Кубка мира, также в ее активе по две победы в индивидуальных гонках и масс-стартах. Эберг является олимпийской чемпионкой и серебряным призером Игр, чемпионкой мира, серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств.