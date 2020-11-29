Шведская биатлонистка Анна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами скандинавка пробежала за 21 мин. 01,4 сек., не допустив при этом ни единого промаха. Второе место заняла также ни разу не промахнувшаяся Марте Олсбю-Ройселанн, уступившая победительнице 23,9 сек. Замкнула тройку сильнейших еще одна норвежка Каролин Оффигстад Кноттен. Она была точна на огневых рубежах, но пришла к финишу медленнее победительницы на 37,8 сек.