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29 ноября, источник: БЕЛТА

Шведская биатлонистка Анна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская биатлонистка Анна Эберг выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами скандинавка пробежала за 21 мин. 01,4 сек., не допустив при этом ни единого промаха. Второе место заняла также ни разу не промахнувшаяся Марте Олсбю-Ройселанн, уступившая победительнице 23,9 сек. Замкнула тройку сильнейших еще одна норвежка Каролин Оффигстад Кноттен. Она была точна на огневых рубежах, но пришла к финишу медленнее победительницы на 37,8 сек.

Лучшая из белорусок Диана Алимбекова финишировала на 52,5 сек. медленнее Анны Эберг и допустила одну оплошность во время стрельбы. Ирина Кривко заняла 15-ю позицию в итоговом протоколе. Сестры Елена и Ирина Кручинкина остановились на 45-м и 56-м месте соответственно. Всего стартовали 104 спортсменки.

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