Шведская биатлонистка Анна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская биатлонистка Анна Эберг выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская биатлонистка Анна Эберг выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами скандинавка пробежала за 21 мин. 01,4 сек., не допустив при этом ни единого промаха. Второе место заняла также ни разу не промахнувшаяся Марте
Лучшая из белорусок Диана Алимбекова финишировала на 52,5 сек. медленнее Анны Эберг и допустила одну оплошность во время стрельбы. Ирина Кривко заняла 15-ю позицию в итоговом протоколе. Сестры Елена и Ирина Кручинкина остановились на 45-м и 56-м месте соответственно. Всего стартовали 104 спортсменки.