Бесцельно и бесславно. Почему не надо ждать чудес от женской сборной России по биатлону
Ульяна Кайшева призналась, что не ставит перед собой целей на гонку и на сезон. А зачем тогда вообще выступать на Кубке мира?
Ульяна Кайшева призналась, что не ставит перед собой целей на гонку и на сезон. А зачем тогда вообще выступать на Кубке мира?
После первой гонки нового сезона стало понятно, что на медали претендовать россиянки пока
А ещё в индивидуалке не показали себя и многие мировые лидеры — норвежки, немки, — и неизвестно было, разовая это акция или они действительно настолько не готовы к сезону. В этом плане спринт должен был оказаться лакмусовой бумажкой: кого на самом деле стоит опасаться этой зимой?
Зачем ждать чуда от российских девушек, когда они давно уже перестали давать для этого поводы? В интервью после финиша Ульяна Кайшева чётко дала понять: она не ставит перед собой никаких целей — ни на весь сезон, ни на одну гонку: «Я просто счастлива закончить и начать сезон на Кубке мира». Но возникает вопрос: а зачем тогда вообще выступать на таком уровне?
Так и прошла спринтерская гонка для сборной России. Начали и закончили. Бесцельно и бесславно. Без высоких достижений и неожиданных прорывов, в борьбе за чистую стрельбу и место в двадцатке — добилась его, кстати, только Светлана Миронова, которая финишировала 17-й с одним промахом. По скорости она, неожиданно, не лучшая в команде: немного быстрее неё дистанцию прошла Евгения Павлова. Но в целом отставания выглядят плачевно: 45 и 49 секунд от Эберг — и это лучшие лыжницы сборной, а другие — и того хуже.
Хотя какая разница? Главное — отобрались в сборную.
В женской норвежской команде обычно главенствует принцип «один за всех»: они практически никогда не бывают высоко все вместе. Так, собственно, произошло и сегодня. У Экхофф со стрельбой всё ещё хуже, чем было накануне: на первой «лёжке» — сразу три промаха, которые отняли у неё
Рёйселанд прошла чисто обе стрельбы и была неплоха ходом, хоть и проиграла несколько секунд подругам по команде: но в этом показателе ей точно есть куда расти по ходу сезона, и расти она, несомненно, будет. Итог: Марте приносит первую медаль — серебряную — в копилку Норвегии, страны — обладательницы прошлогоднего Кубка наций.
После чистой первой стрельбы шведка имела 17-секундный запас над Рёйселанд: при неудачном стечении обстоятельств ей бы хватило его даже на один штрафной круг. Но бежать дополнительные 150 метров не потребовалось: идеально отработав «стойку», Эберг не просто превзошла норвежку на 22 секунды, но и упрочить этот отрыв за последний круг смогла. О сестре она тоже позаботилась: подтащила за собой в «стену», чтобы та совсем скорость не потеряла.
Удивительное начало сезона, кстати, получается у шведов: и женская, и мужская сборные с самого первого старта борются за самые высокие места. Кажется, никогда раньше эта команда не отличалась настолько высокой скоростью — но всё бывает в первый раз. Не взять ли нашим тренерам на заметку программу, по которой тренируют шведов?
Борьба за третье место вышла интересной, в итоге обладательница бронзовой медали оказалась не менее неожиданной, чем накануне.
У Доротеи Вирер, лидера общего зачёта, гонка не задалась: она промазала на «лёжке» и настолько не претендовала на медали, что режиссёр трансляции в следующий раз показал её только на финише. А вот Лиза Витоцци наоборот реабилитировалась после вчерашних четырёх промахов на первом рубеже и точно закрыла все пять мишеней. Но скорость её, тем не менее, оказалась далеко не на высоте и не позволила ей сражаться за высокие позиции.
А вот Юханна Скоттхейм чуть не сделала бронзовый дубль этапа в Контиолахти: она прошла обе стрельбы на ноль и стабильно была рядом с тройкой лидеров. Взять медаль ей помешала норвежка Кноттен: появившись в трансляции только на последнем круге — а перед этим чисто отстрелявшись — она додержала финиш и обошла шведку. Это, к слову, её лучший результат за всю карьеру на Кубке мира.
Анна Лукша