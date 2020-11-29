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19:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев разнес Кайшеву за интервью в эфире. Абсолютно по делу

У России — только одно попадание в топ-10 за первый этап Кубка мира, но серьезные выводы делать рано.

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Источник: РИА "Новости"

Давайте честно: чудес от России на этом этапе мы и не ждали. После новостей о коронавирусе в сборной за счастье было само участие команды в Контиолахти. Был риск, что не допустят вообще всю сборную. Допустили. Хотя без потерь не обошлось. Бабиков, как минимум, до 1 декабря сидит на изоляции. Гараничев уже в России — Евгения хотели «закрыть» до 5 декабря только за факт соседства с Антоном. И отрицательный тест для финнов — не аргумент. В тренерском штабе заразу нашли у Михаила Шашилова -главного по женской сборной. По аналогии с Гараничевым на карантин загремел Николай Загурский — он был соседом Шашилова. Так же положительные тесты у врачей Романа Лейфера и Евгения Шутова, и массажиста Валерия Лашина.

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Корона-фактор

И это — только очевидные минусы. Есть еще последствия болезни. Вот в нашей женской сборной переболел ряд спортсменок. Все перенесли по-разному. Светлана Миронова, как говорят, довольно тяжело. Даже на субботнюю индивидуалку ее не поставили. В спринте она вышла на старт, не зная, чего ждать от самой себя, но в итоге стала лучшей из наших. 18-е место — явно не то, о чем она мечтает, но в данной ситуации предъявлять ей что-то было бы странно.

Или вот Лариса Куклина. В индивидуальной гонке она неудачно упала — ушибла локоть, пальцы, ребра и спину. Утром в воскресенье болела голова. Не исключено, что у нее сотрясение мозга. Доктора на карантине, провести диагностику некому. Но она все равно бросается в бой. Это заслуживает уважения.

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Скомканной получилась подводка к сезону у Александра Логинова. Единственного из наших, кто за два дня попал в десятку. Чемпион мира остался без контрольных тренировок, в результате чего не успел «пробить» скорость. Сейчас как раз в процессе. В общем, есть все основания ждать прогресса на следующем этапе, который пройдет во все том же Контиолахти. Главное, чтобы обошлось без положительных тестов на «корону».

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Стоит ли ехать в сборную без цели?

Но вместе с тем приходится констатировать, что не ушла главная проблема российской сборной — нашей команде постоянно что-то мешает. Известный снайпер Павлова показала лучший ход в сборной, но дважды промахнулась. Ни в женской, ни в мужской командах ни одному спортсмену не удалось пройти спринт с чистой стрельбой.

Совсем не убеждают 28-летний Сучилов и Пащенко, которому в январе будет 30. Как и 25-летняя Воронина. За четыре гонке зажглась уже целая россыпь новых имен: норвежцы Штура Лагрейд, выигравший индивидуалку и Каролине Кноттен — она с медалью в спринте, шведы Мартин Понсиулома и Йоханна Скотхейм — оба на пьедестале, эстонка Туули Томингас, в конце концов, ставшая восьмой в спринте. Наших среди приятно удививших нет.

Возможно, виной этому мышление. До 25−26 лет наши спортсмены все еще считаются молодыми и перспективными, никто ничего от них не требует. Ждем, когда наберутся опыта. А они привыкают к таким комфортным условиям.

Вот и Ульяна Кайшева, которая после Сочи-2014 ходила в главных надеждах российского биатлона, в свои 26 лет после спринта заявила «Матч ТВ», что решила не ставить на этот сезон никаких целей. Чтобы не разочаровываться в случае чего.

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Эти слова вывели из себя даже главного оптимиста российского биатлона — Дмитрия Губерниева. Комментатор в прямом эфире заочно обратился к спортсменке.

— Ульяна, которая прекрасно выступала по юниоркам, говорит: «Я не ставила никаких целей». А зачем тогда спортом заниматься, Ульян? Девочки, поставьте себе цели! Вы же — национальная сборная! Посмотрите, как борется Беларусь. Алимбекова опять уделала всю Россию, Кривко за десятку сражается. Давайте начнем уже ставить цели, иначе можно дома сидеть. Там спокойно. Где-нибудь в Удмуртии смотреть на лужок — там вишня взошла, коровы пасутся, свекла заколосилась. Приехала — выступай, Ульяночка! Годы-то идут. Вот этого нам не хватает — ставить цели. Ведь потенциал позволяет бороться.

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И это тот самый случай, когда замечания Губерниев абсолютно по делу. На месте спортсмена любой хотел бы, чтобы его постоянно хвалили, поддерживали и не спрашивали за результат. Но ни к чему хорошему это не приведет. Профессиональный спорт — место для амбициозных людей. И если внутри нет огня и желания воевать, добиться результатов не удастся никогда. Потому что другие, «голодные» и грезящие победами, таких просто сжирают.

Владимир Иванов

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