Польховский рассказал, как биатлонистки работают без изолированного с ковидом тренера

Шашилов в субботу после положительного теста на коронавирус был изолирован в своем гостиничном номере в финском Контиолахти, который принимает первые два этапа Кубка мира нового сезона. На карантин был помещен еще один специалист, Николай Загурский. В женской команде карантина избежал только один тренер — Алексей Волков.
«[Тренер мужской сборной] Максим Максимов помогает Алексею Волкову на пристрелке. Все тренеры во время женских гонок выходили на трассу, поддерживали девчонок. Полномочия [Шашилова] взял на себя, все необходимые вопросы я закрываю», — рассказал Польховский.
Карантин Шашилова продлится минимум до 4 декабря, Загурского — до 7-го. Второй этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 3 по 6 декабря.