Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
19:27 (мск), источник: ТАСС

Польховский рассказал, как биатлонистки работают без изолированного с ковидом тренера

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский до выхода из карантина Михаила Шашилова взял на себя полномочия старшего тренера женской команды. Об этом Польховский рассказал ТАСС.

Наверх
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

Шашилов в субботу после положительного теста на коронавирус был изолирован в своем гостиничном номере в финском Контиолахти, который принимает первые два этапа Кубка мира нового сезона. На карантин был помещен еще один специалист, Николай Загурский. В женской команде карантина избежал только один тренер — Алексей Волков.

«[Тренер мужской сборной] Максим Максимов помогает Алексею Волкову на пристрелке. Все тренеры во время женских гонок выходили на трассу, поддерживали девчонок. Полномочия [Шашилова] взял на себя, все необходимые вопросы я закрываю», — рассказал Польховский.

Карантин Шашилова продлится минимум до 4 декабря, Загурского — до 7-го. Второй этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 3 по 6 декабря.

 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Черчесов: Дзюба вернется в сборную в марте в качестве капитана
Слуцкий - кошмар для ЦСКА. Он лишил команду лидерства
«Уфа» прервала 13-матчевую серию без побед в РПЛ
Губерниев разнес Кайшеву за интервью в эфире. Абсолютно по делу
«Русская сенсация» выиграла первую медаль на КМ по лыжным гонкам
«Барселона» — «Осасуна» и другие: все матчи Ла Лиги (видео)
Болид Стролла перевернулся после контакта с машиной Квята
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь