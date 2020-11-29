Польховский рассказал, как биатлонистки работают без изолированного с ковидом тренера

Шашилов в субботу после положительного теста на коронавирус был изолирован в своем гостиничном номере в финском Контиолахти, который принимает первые два этапа Кубка мира нового сезона. На карантин был помещен еще один специалист, Николай Загурский. В женской команде карантина избежал только один тренер — Алексей Волков.