Гараничев вернется в сборную России по биатлону к австрийским этапам Кубка мира

Гараничев не смог выступить на открывавшем сезон этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который прошел в минувшие выходные. Призер сочинской Олимпиады должен был до 5 декабря оставаться в своем гостиничном номере, поскольку контактировал с партнером по команде Антоном Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус. Финские власти на днях разрешили Гараничеву покинуть страну.
«Здесь смысла сидеть ему не было, лучше сейчас иметь возможность тренироваться. Место в команде у него сохраняется, он будет готовиться к этапам Кубка мира в Австрии», — сказал Польховский.
Гараничев будет тренироваться в Тюмени. Второй этап в Контиолахти пройдет 3—6 декабря. В Австрии соревнования состоятся с 11 по 20 декабря.
Бабиков может возобновить выступления за сборную на этой неделе, если 1 декабря результат его теста на коронавирус окажется отрицательным.