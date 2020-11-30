Гараничев вернется в сборную России по биатлону к австрийским этапам Кубка мира

Гараничев не смог выступить на открывавшем сезон этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который прошел в минувшие выходные. Призер сочинской Олимпиады должен был до 5 декабря оставаться в своем гостиничном номере, поскольку контактировал с партнером по команде Антоном Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус. Финские власти на днях разрешили Гараничеву покинуть страну.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9a015652e5b52c7e5c21" data-vnd="9a015652e5b52c7e5c21" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9a015652e5b52c7e5c21" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Здесь смысла сидеть ему не было, лучше сейчас иметь возможность тренироваться. Место в команде у него сохраняется, он будет готовиться к этапам Кубка мира в Австрии», — сказал Польховский.

Гараничев будет тренироваться в Тюмени. Второй этап в Контиолахти пройдет 3—6 декабря . В Австрии соревнования состоятся с 11 по 20 декабря.