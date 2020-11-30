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12:42 (мск), источник: ТАСС

Гараничев вернется в сборную России по биатлону к австрийским этапам Кубка мира

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Решение Евгения Гараничева покинуть расположение сборной России не помешает ему вернуться в команду к австрийским этапам Кубка мира по биатлону. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

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Источник: РИА "Новости"

Гараничев не смог выступить на открывавшем сезон этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который прошел в минувшие выходные. Призер сочинской Олимпиады должен был до 5 декабря оставаться в своем гостиничном номере, поскольку контактировал с партнером по команде Антоном Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус. Финские власти на днях разрешили Гараничеву покинуть страну.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Здесь смысла сидеть ему не было, лучше сейчас иметь возможность тренироваться. Место в команде у него сохраняется, он будет готовиться к этапам Кубка мира в Австрии», — сказал Польховский.

Гараничев будет тренироваться в Тюмени. Второй этап в Контиолахти пройдет 3—6 декабря. В Австрии соревнования состоятся с 11 по 20 декабря.

Бабиков может возобновить выступления за сборную на этой неделе, если 1 декабря результат его теста на коронавирус окажется отрицательным.

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