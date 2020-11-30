Биатлонист Гараничев прибыл в Тюмень, где провел первую за пять дней тренировку

Гараничев не смог выступить на открывавшем сезон этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который прошел в минувшие выходные. Биатлонист до 5 декабря должен был оставаться в своем гостиничном номере, поскольку контактировал с партнером по команде Антоном Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус. Финские власти на днях разрешили Гараничеву покинуть страну.

«В Санкт-Петербурге Женя сдал тест, который показал отрицательный результат. После этого было принято решение о переезде в Тюмень. Утром по прилете он сдал еще один тест, который также дал отрицательный результат. Вечером провел первую тренировку, которая стала первой за последние пять дней», — сказал Кугаевский.