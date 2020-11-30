Олимпийский чемпион призвал Губерниева оставить попытки «смешать его с грязью»

«Он не может успокоиться в отношении меня, потому что в мою бытность президентом Союза биатлонистов России (СБР) наши спортсмены выступали успешно», — заявил Тихонов.

Он заметил, что критики достойно нынешнее руководство организации. «Болван Губерниев, подумай, что тебе говорят любители биатлона и оставь попытки смешать с грязью лучшего биатлониста ХХ века», — призвал он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9a015652e5b52c7e5c21" data-vnd="9a015652e5b52c7e5c21" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9a015652e5b52c7e5c21" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На первом этапе Кубка мира сезона-2020/2021 в финском Контиолахти сборная России осталась без медалей. Следующий этап пройдет там же с 3 по 6 декабря.

В июне Тихонов заявил, что российский биатлон «развален до основания». При этом он заметил, что в этом есть и его вина.