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18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Шопин исключён из основного состава сборной России по биатлону

Представитель Ульяновской области Юрий Шопин исключён из основного состава сборной России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Министерства спорта России.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен не участвовал в первом этапе Кубка России, который прошёл в Ханты-Мансийске.

27-летний Шопин — двукратный золотой медалист Универсиады в Осрблье 2015 года. Дебют биатлониста на Кубке мира состоялся 1 декабря 2016 года. 5 января 2017 года показал лучший результат в карьере на Кубке мира, заработав впервые свои кубковые баллы.

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