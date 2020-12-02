Новый сезон может стать худшим в истории нашего биатлона. Когда же будет первая медаль?
За последние 10 лет сборная России так плохо начинала сезон лишь однажды. В 2017 году всё вообще кончилось отстранением от Олимпиады.
За последние 10 лет сборная России так плохо начинала сезон лишь однажды. В 2017 году всё вообще кончилось отстранением от Олимпиады.
Открытие биатлонного сезона стало катастрофой для сборной России. Ни одной медали в четырёх гонках в Контиолахти и лишь одно попадание в топ-10. Добавило огня интервью с биатлонисткой Ульяной Кайшевой, которая после спринтерской гонки на всю страну призналась, что не ставит никаких целей на сезон. 3 декабря Кубок мира продолжится, и у нашей сборной появятся новые шансы подняться на подиум. Смогут ли россияне реализовать эти шансы — большой вопрос.
«Чемпионат» проанализировал предыдущие несколько сезонов и выяснил, как долго раньше наши биатлонисты оставались без первых медалей на Кубке мира. Есть опасения, что этот сезон может принести новый антирекорд.
С 2018 по 2020 год российским биатлоном руководил Владимир Драчёв, который весной этого года покинул свой пост с большим скандалом. На Драчёва обрушивались волны критики, но так ли всё было плохо? Вопрос многогранный, но первых медалей в Кубке мира долго ждать не приходилось. Оба сезона при его руководстве начались успешно для сборной России. В декабре 2018 года Александр Логинов порадовал российских болельщиков двумя медалями на стартовом этапе в Поклюке. Он стал третьим в спринте и в гонке преследования.
Как минимум напряжение от ожидания первого успеха снималось максимально быстро. И впоследствии те два сезона складывались весьма неплохо. Старт сезона-2020/2021 получается явно хуже.
Возьмём сезон-2016/2017. Открывал его традиционно Эстерсунд. И там случилась гонка преследования, которую российские болельщики будут долго вспоминать. Антон Бабиков и Максим Цветков стартовали из конца первой десятки, но постепенно выбрались в лидеры, а на финишном круге убежали от Мартена Фуркада, пребывавшего тогда на пике формы.
Годом ранее у России не было столь ярких побед на первом этапе Кубка мира. Но и без медалей наши ребята не остались. Алексей Волков стал третьим в индивидуальной гонке. В сезоне-2014/2015 подиумом порадовал Антон Шипулин всё на том же стартовом этапе в Эстерсунде, в сезоне-2013/2014 — Ольга Зайцева. А в сезоне-2012/2013 и вовсе Россия выиграла четыре медали в Эстерсунде. Наши биатлонисты победили в смешанной эстафете, а потом Екатерина Глазырина, Ольга Вилухина и Антон Шипулин поднимались на пьедестал в личных гонках.
Напомним, что в Пхёнчхан поехали только четыре представителя биатлона, да и те — в статусе нейтральных атлетов. И это были даже не лидеры команды. Так что первые этапы того Кубка мира проходили в стрессовой атмосфере. Российские биатлонисты взяли свою первую медаль лишь на третьем этапе в Анси: в гонке преследования постарался Антон Шипулин, завоевавший бронзу.
Этот антирекорд побить будет непросто. Да и стараться сделать это, конечно, не надо.
Хотя, глядя на результаты сборной России в этом году, можно предполагать, что это
Александр Говоров