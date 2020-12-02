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16:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Новый сезон может стать худшим в истории нашего биатлона. Когда же будет первая медаль?

За последние 10 лет сборная России так плохо начинала сезон лишь однажды. В 2017 году всё вообще кончилось отстранением от Олимпиады.

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Источник: РИА "Новости"

Открытие биатлонного сезона стало катастрофой для сборной России. Ни одной медали в четырёх гонках в Контиолахти и лишь одно попадание в топ-10. Добавило огня интервью с биатлонисткой Ульяной Кайшевой, которая после спринтерской гонки на всю страну призналась, что не ставит никаких целей на сезон. 3 декабря Кубок мира продолжится, и у нашей сборной появятся новые шансы подняться на подиум. Смогут ли россияне реализовать эти шансы — большой вопрос.

«Чемпионат» проанализировал предыдущие несколько сезонов и выяснил, как долго раньше наши биатлонисты оставались без первых медалей на Кубке мира. Есть опасения, что этот сезон может принести новый антирекорд.

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А при Драчёве точно было плохо?

С 2018 по 2020 год российским биатлоном руководил Владимир Драчёв, который весной этого года покинул свой пост с большим скандалом. На Драчёва обрушивались волны критики, но так ли всё было плохо? Вопрос многогранный, но первых медалей в Кубке мира долго ждать не приходилось. Оба сезона при его руководстве начались успешно для сборной России. В декабре 2018 года Александр Логинов порадовал российских болельщиков двумя медалями на стартовом этапе в Поклюке. Он стал третьим в спринте и в гонке преследования.

Год спустя на открытии сезона в Эстерсунде Матвей Елисеев стал третьим в спринте. Кстати, это была его первая личная медаль на уровне Кубка мира. Таким образом, последние два года сборная России довольно уверенно начинала сезон.

Как минимум напряжение от ожидания первого успеха снималось максимально быстро. И впоследствии те два сезона складывались весьма неплохо. Старт сезона-2020/2021 получается явно хуже.

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Россия всегда умела хорошо начинать

Возьмём сезон-2016/2017. Открывал его традиционно Эстерсунд. И там случилась гонка преследования, которую российские болельщики будут долго вспоминать. Антон Бабиков и Максим Цветков стартовали из конца первой десятки, но постепенно выбрались в лидеры, а на финишном круге убежали от Мартена Фуркада, пребывавшего тогда на пике формы.

Годом ранее у России не было столь ярких побед на первом этапе Кубка мира. Но и без медалей наши ребята не остались. Алексей Волков стал третьим в индивидуальной гонке. В сезоне-2014/2015 подиумом порадовал Антон Шипулин всё на том же стартовом этапе в Эстерсунде, в сезоне-2013/2014 — Ольга Зайцева. А в сезоне-2012/2013 и вовсе Россия выиграла четыре медали в Эстерсунде. Наши биатлонисты победили в смешанной эстафете, а потом Екатерина Глазырина, Ольга Вилухина и Антон Шипулин поднимались на пьедестал в личных гонках.

Со знаком минус выделяется лишь один сезон — 2017/2018. Именно тогда был большой скандал с показаниями Григория Родченкова против российского спорта. Биатлон был затронут едва ли не сильнее всего и дело кончилось отстранением от Олимпиады.

Напомним, что в Пхёнчхан поехали только четыре представителя биатлона, да и те — в статусе нейтральных атлетов. И это были даже не лидеры команды. Так что первые этапы того Кубка мира проходили в стрессовой атмосфере. Российские биатлонисты взяли свою первую медаль лишь на третьем этапе в Анси: в гонке преследования постарался Антон Шипулин, завоевавший бронзу.

Этот антирекорд побить будет непросто. Да и стараться сделать это, конечно, не надо.

Хотя, глядя на результаты сборной России в этом году, можно предполагать, что это всё-таки произойдёт. Если и вторая неделя в Контиолахти будет без медалей, мы подойдём максимально близко к худшему сезону в истории российского биатлона. Исправиться ещё не поздно.

Александр Говоров

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