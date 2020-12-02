«Угрожал допинг-офицеру»: Губерниев раскрыл причины отстранения Шопина

«Правда такова: к Юрию на сборе рано утром пришел допинг-офицер, но Шопин был в невменяемом состоянии (алкоголь?). Биатлонист не захотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру! Он был зол и страшен в гневе, за что и был наказан дисциплинарным комитетом Союза биатлонистов России (СБР). Решение о дисквалификации правильное и справедливое, со ставки спортсмена сняли правильно. Нам такой биатлон не нужен!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.