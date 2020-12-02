«Угрожал допинг-офицеру»: Губерниев раскрыл причины отстранения Шопина
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлонист Юрий Шопин был исключен из национальной команды
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлонист Юрий Шопин был исключен из национальной команды
Во вторник стало известно, что Шопин был исключен из основного списка кандидатов в состав сборной России на текущий сезон.
«Правда такова: к Юрию на сборе рано утром пришел
Ранее президент СБР Виктор Майгуров заявил РИА Новости, что 27-летний биатлонист был выведен из состава национальной команды за нарушение спортивного режима.
Шопин является двукратным победителем Универсиады 2015 года.