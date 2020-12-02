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19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Угрожал допинг-офицеру»: Губерниев раскрыл причины отстранения Шопина

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлонист Юрий Шопин был исключен из национальной команды из-за инцидента с допинг-офицером.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник стало известно, что Шопин был исключен из основного списка кандидатов в состав сборной России на текущий сезон.

«Правда такова: к Юрию на сборе рано утром пришел допинг-офицер, но Шопин был в невменяемом состоянии (алкоголь?). Биатлонист не захотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру! Он был зол и страшен в гневе, за что и был наказан дисциплинарным комитетом Союза биатлонистов России (СБР). Решение о дисквалификации правильное и справедливое, со ставки спортсмена сняли правильно. Нам такой биатлон не нужен!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров заявил РИА Новости, что 27-летний биатлонист был выведен из состава национальной команды за нарушение спортивного режима.

Шопин является двукратным победителем Универсиады 2015 года.

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