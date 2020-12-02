Шопину может грозить отстранение на 4 года за инцидент с допинг-офицером

Министерство спорта РФ во вторник сообщило, что двукратный победитель Универсиады-2015 Шопин исключен из основного списка кандидатов в состав сборной России на сезон-2020/21. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА Новости, что 27-летний спортсмен выведен из состава сборной за нарушение спортивного режима. Спортивный журналист Дмитрий Губерниев, в свою очередь, сообщил в своем Telegram-канале, что на сборе к Шопину пришел допинг-офицер, а биатлонист, который «был в невменяемом состоянии, не хотел сдавать тест и угрожал сотруднику антидопингового агентства.