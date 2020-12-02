Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
20:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шопину может грозить отстранение на 4 года за инцидент с допинг-офицером

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Инцидент между биатлонистом Юрием Шопином и допинг-офицером может грозить разбирательством со стороны антидопингового агентства и отстранением на четыре года, сообщил РИА Новости спортивный юрист Артем Пацев.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Министерство спорта РФ во вторник сообщило, что двукратный победитель Универсиады-2015 Шопин исключен из основного списка кандидатов в состав сборной России на сезон-2020/21. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА Новости, что 27-летний спортсмен выведен из состава сборной за нарушение спортивного режима. Спортивный журналист Дмитрий Губерниев, в свою очередь, сообщил в своем Telegram-канале, что на сборе к Шопину пришел допинг-офицер, а биатлонист, который «был в невменяемом состоянии, не хотел сдавать тест и угрожал сотруднику антидопингового агентства.

«Если спортсмен уклоняется от сдачи допинг-пробы или, тем более, активно препятствует сдаче пробы, это должно стать предметом разбирательства со стороны антидопинговой организации. Если такие обвинения подтвердятся, то срок дисквалификации может составить 4 года», — сказал Пацев по телефону.

 Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Дзюба описал тренера сборной России одним словом
«Локомотив» не доехал. Клубы из России не выступят в плей-офф ЛЧ
Гончаренко пропустит матч с «Химками» из-за дисквалификации
СМИ: Месси оштрафован за показ футболки в память о Марадоне
Хабиб назвал условие, при котором он может возобновить карьеру
Как русский пилот будет обыгрывать сына великого Шумахера
В Немецком футбольном союзе хотят, чтоб Клопп возглавил Германию
«Краснодар» играет с «Ренном» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь