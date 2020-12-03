Тарьей Бё победил в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Тарьей Бё завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Тарьей Бё завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Бё, избежавший промахов на двух огневых рубежах, показал результат 24 минуты 3,7 секунды, вторым стал немец Арнд Пайффер (0 промахов, отставание — 13,9 секунды), замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Бё (1 промах, +29,4 секунды).