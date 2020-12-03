Шведка Эберг выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии, Миронова — 10-я
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
Эберг в четверг без промахов финишировала с результатом 21 минута 11,5 секунды. Второй стала француженка Анаис Шевалье (без промахов, +9,6 секунды). Замкнула тройку сестра победительницы Эльвира Карин Эберг (1 промах, +27,9).
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (1 промах, +1 минута 3,7 секунды), занявшая десятое место. Остальные российские биатлонистки финишировали в следующем порядке: 13-я — Ирина Казакевич (1 промах, +1.07,9), 27-я — Тамара Воронина (без промахов, +1.35,6), 44-я — Евгения Павлова (3 промаха, +2.01,6), 54-я — Ульяна Кайшева (3 промаха, +2.20,7), 81-я — Анастасия Гореева (5 промахов, +3.26,4).