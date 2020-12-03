Шведка Эберг выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии, Миронова — 10-я

Эберг в четверг без промахов финишировала с результатом 21 минута 11,5 секунды. Второй стала француженка Анаис Шевалье (без промахов, +9,6 секунды). Замкнула тройку сестра победительницы Эльвира Карин Эберг (1 промах, +27,9).