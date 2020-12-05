Матыцин рассказал, что нужно сделать для повышения уровня отечественного биатлона
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить уровень российских биатлонистов.
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить уровень российских биатлонистов.
— Хуже футбола в России по результатам только биатлон? Позволю с этим не согласиться. Что нужно делать, чтобы не потерять эти виды спорта окончательно? Мы будем максимально все делать со своей стороны, чтобы усилить систему развития этих видов спорта.
— Просто очень долгий период времени в биатлоне была не совсем организована работа, сейчас пришел новый руководитель (глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров), и фактор развития должен быть поставлен во главу угла. Уверенность в том, что мы в ближайшее время будем ситуацию выравнивать, у меня есть. Каким образом? Нужно обратить внимание на работу в регионах, квалификацию тренеров, системность работы и увеличение конкурентоспособности спортсменов за счет развития системы соревнований в России, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».
Отметим, что текущая серия российских биатлонистов без медалей составляет 23 гонки подряд.
Худший результат сборная России показала в сезоне-2019/20, когда российские биатлонисты не завоевывали награды в 28 гонках подряд.