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13:43 (мск), источник: Матч ТВ

Матыцин рассказал, что нужно сделать для повышения уровня отечественного биатлона

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить уровень российских биатлонистов.

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Источник: РИА "Новости"

— Хуже футбола в России по результатам только биатлон? Позволю с этим не согласиться. Что нужно делать, чтобы не потерять эти виды спорта окончательно? Мы будем максимально все делать со своей стороны, чтобы усилить систему развития этих видов спорта.

— Просто очень долгий период времени в биатлоне была не совсем организована работа, сейчас пришел новый руководитель (глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров), и фактор развития должен быть поставлен во главу угла. Уверенность в том, что мы в ближайшее время будем ситуацию выравнивать, у меня есть. Каким образом? Нужно обратить внимание на работу в регионах, квалификацию тренеров, системность работы и увеличение конкурентоспособности спортсменов за счет развития системы соревнований в России, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

Отметим, что текущая серия российских биатлонистов без медалей составляет 23 гонки подряд.

Худший результат сборная России показала в сезоне-2019/20, когда российские биатлонисты не завоевывали награды в 28 гонках подряд.

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