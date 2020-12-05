Матыцин рассказал, что нужно сделать для повышения уровня отечественного биатлона

— Хуже футбола в России по результатам только биатлон? Позволю с этим не согласиться. Что нужно делать, чтобы не потерять эти виды спорта окончательно? Мы будем максимально все делать со своей стороны, чтобы усилить систему развития этих видов спорта.

— Просто очень долгий период времени в биатлоне была не совсем организована работа, сейчас пришел новый руководитель (глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров), и фактор развития должен быть поставлен во главу угла. Уверенность в том, что мы в ближайшее время будем ситуацию выравнивать, у меня есть. Каким образом? Нужно обратить внимание на работу в регионах, квалификацию тренеров, системность работы и увеличение конкурентоспособности спортсменов за счет развития системы соревнований в России, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».