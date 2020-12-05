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16:39 (мск), источник: ТАСС

Самуэльссон выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 5 декабря. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в финском Контиолахти.

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Источник: РИА "Новости"

Он преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 26,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. В спринте швед занял 18-е место. Второе место занял стартовавший 11-м француз Фабьен Клод (отставание 15,8 секунды, 3 промаха), третью строчку во второй гонке подряд занял норвежец Йоханнес Бё (+19,5 секунды, 3).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который финишировал 21-м (+1.43,4; 2), Александр Логинов (+1.49,3; 4) завершил гонку 24-м, Матвей Елисеев (+2.06,7; 3) — 28-м, Антон Бабиков (+4.32,1; 6) — 52-м.

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Позднее в субботу пройдет женская эстафета.

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