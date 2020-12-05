Самуэльссон выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону

Он преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 26,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. В спринте швед занял 18-е место. Второе место занял стартовавший 11-м француз Фабьен Клод (отставание 15,8 секунды, 3 промаха), третью строчку во второй гонке подряд занял норвежец Йоханнес Бё (+19,5 секунды, 3).