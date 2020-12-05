Себастьян Самуэльссон выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

Первую контактную гонку в сезоне скандинав, допустивший один промах на четырех огневых рубежах, пробежал за 32 мин. 26,7 сек. Второе место занял Флоран Клод. Он трижды был неточен на стрельбище и потратил на преодоление дистанции на 15,8 сек. больше победителя. Замкнул тройку сильнейших норвежец Йоханнес Бё. Лидировавший большую часть гонки скандинав записал на свой счет три промаха и уступил Себастьяну Самуэльссону 19,5 сек.