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16:23 (мск), источник: БЕЛТА

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Скандинавские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 ч. 16 мин. 21 сек. На второй позиции завершили гонку спортсмены из команды Швеции (отставание — 39,2 сек.). Третье место у стреляющих лыжников Германии (отставание — 51,7 сек.).

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Белорусская команда заняла 11-е место в эстафете. Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Антон Смольский уступили победителям гонки 3 мин. 17,1 сек.

Белорусы долгое время шли в лидирующей группе, но в итоге их подвела точность в стрельбе на втором этапе. Сергей Бочарников передавал эстафету Максиму Воробью уже 11-м. Подняться выше в итоговом протоколе белорусы уже не смогли.

Всего на старт вышли 24 команды.

Завершится этап Кубка мира сегодня, 6 декабря, женской гонкой преследования.

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