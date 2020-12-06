Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

Скандинавские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 ч. 16 мин. 21 сек. На второй позиции завершили гонку спортсмены из команды Швеции (отставание — 39,2 сек.). Третье место у стреляющих лыжников Германии (отставание — 51,7 сек.).

Белорусы долгое время шли в лидирующей группе, но в итоге их подвела точность в стрельбе на втором этапе. Сергей Бочарников передавал эстафету Максиму Воробью уже 11-м. Подняться выше в итоговом протоколе белорусы уже не смогли.