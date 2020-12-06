Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону

Она преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 5,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. В спринте норвежка заняла восьмое место. Второй стала ее соотечественница Марта Рёйселанн (+21,5 секунды, 2 промаха), третьей шведка Ханна Эберг (+35,4; 3).

Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, финишировавшая 13-й (+1:45,7; 1). Светлана Миронова заняла 14-е место (+1:49,9; 4), Ирина Казакевич — 16-е (+1:57,2; 3), Ульяна Кайшева — 50-е (+5:24,8; 6). Тамара Воронина отстала на круг и была снята с гонки.

В общем зачете Кубка мира лидирует Эберг, набравшая 204 очка. На второй строчке идет Рёйселанн (168), на третьей — шведка Йоханна Скоттхейм (152). Лучшей из россиянок является Светлана Миронова, занимающая 16-е место (81).