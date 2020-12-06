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18:04 (мск), источник: ТАСС

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 6 декабря. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка мира. Соревнования прошли в финском Контиолахти.

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Источник: РИА "Новости"

Она преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 5,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. В спринте норвежка заняла восьмое место. Второй стала ее соотечественница Марта Рёйселанн (+21,5 секунды, 2 промаха), третьей шведка Ханна Эберг (+35,4; 3).

Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, финишировавшая 13-й (+1:45,7; 1). Светлана Миронова заняла 14-е место (+1:49,9; 4), Ирина Казакевич — 16-е (+1:57,2; 3), Ульяна Кайшева — 50-е (+5:24,8; 6). Тамара Воронина отстала на круг и была снята с гонки.

В общем зачете Кубка мира лидирует Эберг, набравшая 204 очка. На второй строчке идет Рёйселанн (168), на третьей — шведка Йоханна Скоттхейм (152). Лучшей из россиянок является Светлана Миронова, занимающая 16-е место (81).

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 11 по 13 декабря.

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