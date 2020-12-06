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18:30 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место на этапе КМ в Контиолахти

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Динара Алимбекова допустила два промаха, преодолев 10 км с четырьмя огневыми рубежами с отставанием от победительницы на 55 сек. Это лучший результат белоруски в личных гонках за всю карьеру.

Первенствовала в заключительной гонке второго этапа Кубка мира норвежка Тириль Экхофф. Скандинавская спортсменка точно стреляла и показала на финише время 31 мин. 5,9 сек. Ее соотечественница Марте Олсбю-Ройселанн, которая была неточна на стрельбище два раза, уступила победительнице 21,5 сек. Шведка Анна Эберг пришла к финишу спустя 35,4 сек. после Тириль Экхофф, допустив три промаха.

Что касается остальных спортсменок из Беларуси, то Анна Сола заняла 29-е место (отставание — 2 мин. 38,4 сек., 5 промахов), Елена Кручинкина финишировала на 30-м месте (отставание — 2 мин. 46,4 сек., 3).

Всего стартовали 59 биатлонисток.

  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
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