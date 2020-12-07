Безмедальный план: почему Россия остается без подиума уже 27 гонок

Сборная России вновь не смогла взять подиум на этапе Кубка мира (КМ) в финском Контиолахти. Наша серия без медалей достигла уже 27 гонок. Правда, на этот раз в мужской эстафете россияне были близки к тому, чтобы прервать полосу неудач. Если бы Александр Логинов трижды не промазал на стойке, то, скорее всего, обошел бы немца Бенедикта Долля в борьбе за бронзу. А так мужчины довольствовались только четвертым местом.

Впрочем, как и женщины в первой эстафете сезона. Правда, это скорее персональная заслуга Ульяны Кайшевой, которая совершила настоящий прорыв, но до подиума было далеко. В личных же гонках пока по-прежнему безнадега: лишь одно попадание в топ-10 на всех.

— Пока недостаточно готовы или неправильно подготовлены, это видно по личным гонкам, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. — Не понимаю, на каком основании некоторые спортсмены уходят на самоподготовку. Логинова мы тут не берем, он заслужил. Остальные соответствующе и выступают: скорость не могут показать, стреляют недостаточно хорошо. Руководству Союза биатлонистов России (СБР) на будущий год надо высказать свое мнение по этому вопросу. Централизованная подготовка должна быть приоритетной.

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Обидные промахи Логинова

Наши парни провалили спринт на втором этапе Кубка мира — 2020/21, не попав даже в топ-30. Хотя Матвей Елисеев был претендентом на медаль, выдав идеальную стрельбу, на последнем круге со спортсменом что-то случилось. Он показал почти худший ход среди всех участников спринта и в итоге довольствовался только 33-м местом. Остальные, включая Александра Логинова (34), выступили еще хуже.

Затем не получилась и гонка преследования. Можно отметить только рывок с 46-го на 21-е место у Эдуарда Латыпова. Реабилитироваться можно было в эстафете, где у нас давно не было подиумов. Последний раз брали медали 8 февраля 2019 года в американском Кэнморе, когда Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын стали третьими.

Логинов и Латыпов вновь попали в эстафетную четверку. Компанию им составили Антон Бабиков и Елисеев. Они бежали первые два этапа и подарили болельщикам надежду. Не сплоховал и Латыпов, который наконец-то справился со стрельбой (два промаха) и отравил Логинова на заключительный этап на пятом месте. В 9,6 секунды от шведа Себастьяна Самуэльсона, ушедшего третьим. На первом и втором местах шли норвежец Йоханнес Бо и немец Бенедикт Долль. В итоге эта четверка и разыграла медали. Увы, но неудачником в этой разборке грандов оказался Логинов, который смазал на стойке три выстрела — непозволительная роскошь.

Думаю, не показали характер в эстафете. Где-то потерпеть, какие-то секунды пробежать через силу, чтобы их не потерять. Пока не хватает нам уверенности. Когда такие результаты на первых гонках, то у спортсменов шок. Работу проделали, а результатов нет. Нужно время. В Австрии, надеюсь, будет лучше. Олимпийский чемпион Евгений Редькин

Казакевич рвется в топ-10

Девушки тоже заняли четвертое место в эстафете. Евгения Павлова отлично прошла свой этап по скорости, но, допустив четыре промаха, закончила на восьмом месте. Последние надежды на призы убила «стойка» Светланы Мироновой. Семь промахов и два штрафных круга. Но вот Кайшева сработала на рубеже идеально. Ульяна — единственная в российской сборной, кто обошелся без осечек на стрельбе. Ее отличное выступление вкупе с ошибками соперниц вытащило Россию на четвертое место. Это, конечно, не медаль, но по нынешним временам очень даже крепкий результат.

Правда, в личных гонках Ульяне себя проявить не удалось. Только 54-е место в спринте и 50-е в гонке преследования. Гораздо лучше дела у Светланы Мироновой: 10-е и 14-е места соответственно. Но до медалей, конечно, далеко. Еще себе в актив этап может записать Ирина Казакевич. 23-летняя дебютантка Кубка мира заняла 13-е место в спринте и 16-е в гонке преследования.

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— Порадовала Казакевич, единственная из женской команды, — продолжил Дмитрий Васильев. — Разочаровала Павлова своими интервью. Оказывается, она еще ребенок, какие-то непонятные обиды и бойкоты. На таком уровне нельзя позволять себе так высказываться, надо сдерживать свои эмоции. Зато порадовала Ирина Казакевич. Уже в дебютном сезоне она способна бороться за топ-10, и это радует.

Похвалил Казакевич и Евгений Редькин, который еще в прошлом сезоне возглавлял тренерский совет СБР.

— С Ириной Казакевич и Ульяной Кайшевой я работал в Тюмени, — напомнил эксперт. — У обеих хорошая, поставленная стрельба. Жаль, что в гонке преследования не получилось показать максимум. Ирина — молодая спортсменка, хорошие результаты у нее впереди, нужно набраться опыта. С Женей Павловой мы работали год назад, у нас хорошие отношения, постоянно на связи. Я знаю, как она умеет стрелять и выкладываться. Она может работать на 100%, но в Финляндии у нее не пошла стрельба. Тамара Воронина — человек стрелкового плана, всегда выезжала за счет стрельбы. Опять же, на этом этапе не получилось. Надеюсь, что девочки еще покажут свою фирменную стрельбу.