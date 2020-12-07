Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира

Сейчас в активе Динары Алимбековой 151 очко. Впереди нее олимпийская чемпионка из Швеции Анна Эберг, у которой 204 зачетных балла, на второй позиции норвежская спортсменка Марте Олсбю-Ройселанн — 168 очков, третьей идет шведка Йоханна Скотхейм, набравшая 152 балла. На двух стартовых кубковых этапах зачетные очки заработали еще три представительницы Беларуси: Елена Кручинкина — 48 (27-е место в общем зачете), Ирина Кривко — 44 (29), Анна Сола — 12 (54). В зачете Кубка наций женская сборная Беларуси занимает 8-е место, набрав 1 281 очко. Лидирует команда Швеции — 1 729 баллов, второй идет сборная Франции — 1 559, на третьем месте биатлонистки Германии — 1 498.

Читайте также Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место на этапе КМ в Контиолахти

У мужчин впереди норвежский биатлонист Йоханнес Бё, у которого 210 очков, вторая позиция у шведа Себастьяна Самуэльссона — 175 зачетных баллов, третьим идет ветеран словенской команды Яков Фак, набравший 152 очка. Лучший из белорусских биатлонистов Сергей Бочарников имеет 59 очков и занимает 24-е место. У Антона Смольского 40 очков (33-е место), Максим Воробей набрал 31 балл (36), у Романа Елетнова 10 очков (50). В зачете Кубка наций белорусская сборная находится на восьмой позиции, имея в своем активе 1 216 очков. Впереди биатлонисты Норвегии — 1 742, на второй позиции команда Германии — 1 548, третье место у сборной Швеции — 1 512.