Биатлонисты Павлова и Елисеев представят сборную России на «Рождественской гонке»
ТАСС, 7 декабря. Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев выступят на «Рождественской гонке» в Рупольдинге. Об этом сообщает
ТАСС, 7 декабря. Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев выступят на «Рождественской гонке» в Рупольдинге. Об этом сообщает
Изначально организаторы гонки приглашали выступить чемпионов мира Екатерину
Рождественская гонка является коммерческим стартом, в 2020 году она состоится 28 декабря. На протяжении последних лет гонку принимал домашний стадион футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене, но
В гонке каждая команда состоит из мужчины и женщины. Участником первой в истории «Рождественской гонки» в 2002 году стал нынешний президент СБР Виктор Майгуров, занявший тогда второе место в паре с Альбиной Ахатовой. Последними победителями из России являются тренер женской сборной Алексей Волков и