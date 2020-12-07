Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
14:38 (мск), источник: ТАСС

Биатлонисты Павлова и Елисеев представят сборную России на «Рождественской гонке»

ТАСС, 7 декабря. Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев выступят на «Рождественской гонке» в Рупольдинге. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Изначально организаторы гонки приглашали выступить чемпионов мира Екатерину Юрлову-Перхт и Александра Логинова, но оба спортсмена отказались от участия. В ноябре стало известно, что Юрлова-Перхт пропустит сезон из-за беременности.

Рождественская гонка является коммерческим стартом, в 2020 году она состоится 28 декабря. На протяжении последних лет гонку принимал домашний стадион футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене, но из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести старт в Рупольдинг.

Во время загрузки произошла ошибка.

В гонке каждая команда состоит из мужчины и женщины. Участником первой в истории «Рождественской гонки» в 2002 году стал нынешний президент СБР Виктор Майгуров, занявший тогда второе место в паре с Альбиной Ахатовой. Последними победителями из России являются тренер женской сборной Алексей Волков и Юрлова-Перхт, ставшие первыми в 2017 году.

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
17-й тур РПЛ стал одним из самых результативных в истории
Тарасова восторженно прокомментировала выступление Валиевой
Квят: Здорово привезти домой заслуженные очки
Куман определился с трансферными целями «Барселоны» на зиму
Газзаев оценил выступление российских клубов в еврокубках
Президент ФНЛ ушел со своего поста
Флойд Мэйуэзер проведет выставочный бой с блогером 20 февраля
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь