Биатлонистке Резцовой присвоено звание мастера спорта международного класса

Также звание мастера спорта международного класса присвоено биатлонистам Кариму Халили, Анастасии Шевченко и чемпионке Европы среди юниоров (2019) в беге на 400 м Полине Миллер.
Резцовой 24 года, на чемпионате Европы в 2020 году она завоевала две серебряные медали — в гонке преследования и смешанной эстафете. Также она является победительницей одного этапа Кубка мира в эстафетной гонке. Текущий сезон спортсменка пропускает по причине беременности.
Халили 22 года, в прошлом сезоне он завоевал серебро чемпионата Европы в гонке преследования, после чего получил приглашение в основную сборную для выступления на Кубке мира. 14 марта он набрал первые очки, заняв 25-е место в гонке преследования на этапе в финском Контиолахти.
21-летняя Шевченко — двукратная чемпионка мира среди юниоров. Миллер 20 лет, помимо победы на юниорском ЧЕ, в ее активе две золотые и одна серебренная награда чемпионатов России по легкой атлетике.