Анфиса Резцова призналась в употреблении допинга
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что употребляла допинг на протяжении практически всей карьеры.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что употребляла допинг на протяжении практически всей карьеры.
В интервью Sports.ru советская и российская лыжница, а также двукратная обладательница Кубка мира по биатлону рассказала об уколах, которые «делали всем», и о процедурах переливания крови при подготовке к Олимпиаде 1988 года.
«У нас забирали кровь три или четыре раза. <…> Брали 800 миллилитров, выливали в банку. Ее в холодильник, потом нам вводили зимой — нашу же кровь. Наверное,
<…>.
По словам бывшей спортсменки, за некоторые «витамины» она платила сама.
«Заплатила 2,5 тысячи долларов доктору. Хотя тренеры говорили: ей не надо ничего делать, она из биатлона. <…> Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. Надо заплатить за четыре месяца. И вот здесь, на самом деле, почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Я не знаю, допинг это или не допинг, помощь или не помощь?» — добавила Резцова.
При этом вспомнить наименование препаратов, которые ей кололи, олимпийская чемпионка не смогла.
«Ни одного препарата не знаю и знать не хочу. Мне это помогало — и все. Если бы я попалась, то, наверное, уже отвечала бы. Перед иконой говорю: я не знаю, что мне кололи», — подытожила она.