Анфиса Резцова призналась в употреблении допинга

В интервью Sports.ru советская и российская лыжница, а также двукратная обладательница Кубка мира по биатлону рассказала об уколах, которые «делали всем», и о процедурах переливания крови при подготовке к Олимпиаде 1988 года.

Голос Америки

«У нас забирали кровь три или четыре раза. <…> Брали 800 миллилитров, выливали в банку. Ее в холодильник, потом нам вводили зимой — нашу же кровь. Наверное, кому-то это помогало — честно, по эффекту я ничего не чувствовал. <…> Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 1996-м. Пахала как лось, и мне сказали: надо еще делать это», — отметила она.

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По словам бывшей спортсменки, за некоторые «витамины» она платила сама.

«Заплатила 2,5 тысячи долларов доктору. Хотя тренеры говорили: ей не надо ничего делать, она из биатлона. <…> Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. Надо заплатить за четыре месяца. И вот здесь, на самом деле, почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Я не знаю, допинг это или не допинг, помощь или не помощь?» — добавила Резцова.

При этом вспомнить наименование препаратов, которые ей кололи, олимпийская чемпионка не смогла.