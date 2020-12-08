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13:53 (мск), источник: БЕЛТА

Динара Алимбекова и Антон Смольский представят Беларусь в «Рождественской гонке»

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционная «Рождественская гонка» среди биатлонистов в этом году пройдет 28 декабря. Стали также известны и первые участники престижного старта. Беларусь в ней представят Динара Алимбекова и Антон Смольский. Сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды в масс-старте и гонке преследования выступят Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

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Сообщается, что в составе немецкой команды могут выступить Дениз Херманн и Бенедикт Долль, украинской — Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный.

В смешанных гонках с участием международных дуэтов белорусские биатлонисты выступали и в прошлые годы. В 2002 году Ольга Назарова и Алексей Айдаров заняли в «Рождественской гонке» 8-е место, в 2004-м Елена Зубрилова и Владимир Драчев стали четвертыми, в 2009-м на такой же позиции соревнования завершил интернациональный дуэт Дарьи Домрачевой и Доминика Ландертингера. Два года назад Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален по итогам двух гонок заняли третье место.

С 2002 года эти соревнования проводились на стадионе «Шальке» в Гельзенкирхене, но в этом году из-за пандемии коронавируса организаторы решили перенести старт в Рупольдинг, где он проходил до 2001 года.

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