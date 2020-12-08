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14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Журналюги придумали». Анфиса Резцова опровергла свои слова о допинге

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова опровергла свои слова о применении допинга в ходе карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в интервью она сказала: «Не отрекаюсь от допинга, я это делала».

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«Я про допинг уже ничего давно не говорю. Это не моя тема уже. Я один раз проговорилась и больше не хочу. Слово “допинг” я не озвучивала, а сказала, что мне делали программу докторскую и она мне помогала. Это уже придумали журналюги, перефразировали, и другой смысл уже получается. У нас была специализированная программа докторская. Помощь для восстановления. Знающий профессионал делал инъекции, и это помогало. Я чувствовала, что и сердечко восстанавливало, и объёмы заполняю нормально», — цитирует Резцову «Общественная служба новостей».

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