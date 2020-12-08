«Журналюги придумали». Анфиса Резцова опровергла свои слова о допинге

«Я про допинг уже ничего давно не говорю. Это не моя тема уже. Я один раз проговорилась и больше не хочу. Слово “допинг” я не озвучивала, а сказала, что мне делали программу докторскую и она мне помогала. Это уже придумали журналюги, перефразировали, и другой смысл уже получается. У нас была специализированная программа докторская. Помощь для восстановления. Знающий профессионал делал инъекции, и это помогало. Я чувствовала, что и сердечко восстанавливало, и объёмы заполняю нормально», — цитирует Резцову «Общественная служба новостей».