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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Акимова и Куклина выступят на этапах Кубка мира в Хохфильцене

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российские биатлонистки Татьяна Акимова и Лариса Куклина выступят на этапах Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что Куклина попросила паузу в выступлениях из-за последствий падения в индивидуальной гонке, которая прошла 28 ноября в рамках первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Акимова после перерыва, связанного с рождением ребенка, возвращается в сборную и вызвана в команду.

«В спринте стартанет, зачем ее иначе было вызывать? На четвертом этапе она стартанет. Вопрос, вместо кого… Я думаю, мы решим», — сказал Шашилов журналистам.

«Куклина будет стартовать на третьем этапе спринт… Мы на нее надеемся, она сама на себя надеется. Будем смотреть», — отметил он.

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