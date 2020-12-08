Акимова и Куклина выступят на этапах Кубка мира в Хохфильцене

Ранее старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что Куклина попросила паузу в выступлениях из-за последствий падения в индивидуальной гонке, которая прошла 28 ноября в рамках первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Акимова после перерыва, связанного с рождением ребенка, возвращается в сборную и вызвана в команду.

«В спринте стартанет, зачем ее иначе было вызывать? На четвертом этапе она стартанет. Вопрос, вместо кого… Я думаю, мы решим», — сказал Шашилов журналистам.