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19:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Тихонов: Резцова несет околесицу, у нее характер такой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал признание Анфисы Резцовой в употреблении допинга.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Анфиса настолько неординарный человек. Да, она талантливая спортсменка. Но, знаете, обо мне она сначала говорила хорошо, потом плохо, потом еще хуже, а потом опять хорошо. Не поймешь, кто для нее Тихонов. Она своеобразный человек, ей все эти высказывания нужно прощать. Я прочитал ее интервью. Она и о подругах говорила по-разному, поднимала темы великих людей, таких как Кулакова, Сметанина. Вот зачем это?

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Анфиса, как и многие великие спортсмены, а я считаю ее великой, неординарный человек. Такие высказывания — это особенность ее характера, такой он скандальный. Любила она иногда так повеселиться, такая она разухабистая. В интервью она говорила о воспоминаниях. сначала казалось, что это такие откровения, а потом она это отрицает. С ее именем просто не надо этого делать. Таким прошлым и таким именем надо дорожить. Я скажу так: Анфиса не права в этом плане абсолютно. Что касается допинга — в последние годы нас уже отовсюду выгнали, поэтому что об этом говорить?

— То есть вы считаете, что высказывания о допинге были попыткой привлечения внимания?

— А вы знаете, она все время что-то городит. Я ей задавал такой вопрос. Почти 14 лет я был президентом. 24 золота, 27 серебра и 19 бронзы. Я проводил обеспечение, финансирование, тратил свои сумасшедшие деньги. И спрашивал Анфису, чем же я был плох? И все равно она говорила, что таких, как Тихонов надо гнать. Но она и Прохорова сначала хвалила, потом поливала, как и многих других. Но ведь даже 10% успеха, который был у меня, ни у кого нет. Так чем же я был плох? А она несет околесицу. У нее характер такой склочный, поэтому я не обижаюсь.

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