Александр Тихонов: Резцова несет околесицу, у нее характер такой

— Анфиса настолько неординарный человек. Да, она талантливая спортсменка. Но, знаете, обо мне она сначала говорила хорошо, потом плохо, потом еще хуже, а потом опять хорошо. Не поймешь, кто для нее Тихонов. Она своеобразный человек, ей все эти высказывания нужно прощать. Я прочитал ее интервью. Она и о подругах говорила по-разному, поднимала темы великих людей, таких как Кулакова, Сметанина. Вот зачем это?

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Анфиса, как и многие великие спортсмены, а я считаю ее великой, неординарный человек. Такие высказывания — это особенность ее характера, такой он скандальный. Любила она иногда так повеселиться, такая она разухабистая. В интервью она говорила о воспоминаниях. сначала казалось, что это такие откровения, а потом она это отрицает. С ее именем просто не надо этого делать. Таким прошлым и таким именем надо дорожить. Я скажу так: Анфиса не права в этом плане абсолютно. Что касается допинга — в последние годы нас уже отовсюду выгнали, поэтому что об этом говорить?

— То есть вы считаете, что высказывания о допинге были попыткой привлечения внимания?