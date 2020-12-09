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11:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Норвежцев шокировало решение Резцовой пойти на аборт ради Олимпиады

Обозреватель крупного норвежского издания VG Уле Кристиан Стрем рассказал о реакции в стране на скандальное интервью Анфисы Резцовой.

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Источник: Спорт-Экспресс

В разговоре со sports.ru двукратная олимпийская чемпионка рассказала про допинг во времена ее активной карьеры и призналась, что пошла на аборт перед Олимпиадой-1988.

— В интервью много удивительного для нас, — признался Стрем. — Особенно шокировало давление руководства на Резцову по поводу аборта. Вот эти слова, что «она беременна, но стране нужны медали»… У нас на это смотрят совсем по-другому.

— Как?

— Аборт — самый последний вариант, на который возможно пойти. И ее решение удивительно. Про допинг, конечно, тоже интересно. Но Резцова про него уже говорила. А аборт ради Олимпиады — это… это я даже не знаю…

Резцова сообщила, что за аборт ей дали двухкомнатную квартиру в Химках. В итоге в Калгари-88 она выиграла золото в составе лыжной эстафеты и серебро в гонке на 20 км. Впоследствии спортсменка родила четырех дочерей.

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