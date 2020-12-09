Резцова: готова судиться с теми, кто пишет, что мы все на допинге

Бывшая спортсменка допустила, что ее неправильно поняли, а также заявила, что готова идти в суд.

«Я готова судиться с такими, которые пишут, что мы все на допинге. Я лишь озвучила, что у нас была докторская программа — помощь спортсменам. И все», — заявила она в интервью «Комсомольской правде».

Резцова также отметила, что под присмотром врачей принимала витамины и не считает допингом переливание собственной крови.

«Восстановители. И витамины там, в общем, вот так. Оно вот шло в помощь мне. Я не считаю это допингом. Допинг — это сверх чего-то делают вообще там. Делают вообще там из космоса, я полагаю. Какие-то анаболики… Было такое. Пробный вариант, но это же наша кровь! Ее забирают, потом нам вводили и все. Я не считаю это допингом», — рассказала трехкратная олимпийская чемпионка.