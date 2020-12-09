Резцова: готова судиться с теми, кто пишет, что мы все на допинге
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова опровергла свои слова об употреблении допинга по ходу спортивной карьеры.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова опровергла свои слова об употреблении допинга по ходу спортивной карьеры.
Бывшая спортсменка допустила, что ее неправильно поняли, а также заявила, что готова идти в суд.
«Я готова судиться с такими, которые пишут, что мы все на допинге. Я лишь озвучила, что у нас была докторская программа — помощь спортсменам. И все», — заявила она в интервью «Комсомольской правде».
Резцова также отметила, что под присмотром врачей принимала витамины и не считает допингом переливание собственной крови.
«Восстановители. И витамины там, в общем, вот так. Оно вот шло в помощь мне. Я не считаю это допингом. Допинг — это сверх
Ранее Резцова рассказала об уколах и процедурах переливания крови при подготовке к Олимпиаде 1988 года. Она также заявила, что «не собирается отрекаться от допинга». При этом она отметила, что не знает наименований препаратов.