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12:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Резцова: готова судиться с теми, кто пишет, что мы все на допинге

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова опровергла свои слова об употреблении допинга по ходу спортивной карьеры.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бывшая спортсменка допустила, что ее неправильно поняли, а также заявила, что готова идти в суд.

«Я готова судиться с такими, которые пишут, что мы все на допинге. Я лишь озвучила, что у нас была докторская программа — помощь спортсменам. И все», — заявила она в интервью «Комсомольской правде».

Резцова также отметила, что под присмотром врачей принимала витамины и не считает допингом переливание собственной крови.

«Восстановители. И витамины там, в общем, вот так. Оно вот шло в помощь мне. Я не считаю это допингом. Допинг — это сверх чего-то делают вообще там. Делают вообще там из космоса, я полагаю. Какие-то анаболики… Было такое. Пробный вариант, но это же наша кровь! Ее забирают, потом нам вводили и все. Я не считаю это допингом», — рассказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Ранее Резцова рассказала об уколах и процедурах переливания крови при подготовке к Олимпиаде 1988 года. Она также заявила, что «не собирается отрекаться от допинга». При этом она отметила, что не знает наименований препаратов.

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