Логинов и Акимова сохранили лидерство в рейтинге СБР

Акимова, которая не вошла в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира, набрала 273 балла. Второе место занимает Светлана Миронова (240), третье — Екатерина Носкова (229). Ранее старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что Акимова вернется в команду на этапах Кубка мира в австрийском Хохфильцене.