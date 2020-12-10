Логинов и Акимова сохранили лидерство в рейтинге СБР
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Александр Логинов и Татьяна Акимова сохранили лидерство в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Александр Логинов и Татьяна Акимова сохранили лидерство в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В активе Логинова 272 балла. На втором месте идет Игорь Малиновский (243), замыкает тройку лучших Матвей Елисеев (230).
Акимова, которая не вошла в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира, набрала 273 балла. Второе место занимает Светлана Миронова (240), третье — Екатерина Носкова (229). Ранее старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что Акимова вернется в команду на этапах Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Новая версия рейтинга была сформирована по результатам гонок второго этапа Кубка мира в финском Контиолахти и Кубка России. Рейтинг СБР является одним из критериев отбора спортсменов в состав национальной команды на этапы Кубка мира.