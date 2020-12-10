Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
21Мир прощается с Диего Марадоной
12:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Логинов и Акимова сохранили лидерство в рейтинге СБР

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Александр Логинов и Татьяна Акимова сохранили лидерство в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В активе Логинова 272 балла. На втором месте идет Игорь Малиновский (243), замыкает тройку лучших Матвей Елисеев (230).

Акимова, которая не вошла в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира, набрала 273 балла. Второе место занимает Светлана Миронова (240), третье — Екатерина Носкова (229). Ранее старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что Акимова вернется в команду на этапах Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Новая версия рейтинга была сформирована по результатам гонок второго этапа Кубка мира в финском Контиолахти и Кубка России. Рейтинг СБР является одним из критериев отбора спортсменов в состав национальной команды на этапы Кубка мира.

 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Стыда нет, результата — тоже. Как «Локомотив» проиграл «Баварии»
Париж на коленях, Миранчук в плей-офф, «Интер» вылетел. Обзор ЛЧ
Рейтинг УЕФА: Скоро Россия займет место Кипра или Дании
Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА
Умер легендарный чемпион мира по футболу 1982 года
Источник: Зидан намерен покинуть «Реал» по окончании сезона
Вратарь «Шахтера» номинирован на звание игрока недели в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь