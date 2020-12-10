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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сливко призналась, что после коронавируса вообще не может бежать

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская биатлонистка Виктория Сливко призналась, что вообще не может бежать после коронавируса, в соревнованиях ее спасает только стрельба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сливко переболела коронавирусом в ноябре, сообщалось, что ее болезнь протекала бессимптомно. Биатлонистка не попала в состав сборной России на первые этапы Кубка мира в финском Контиолахти.

«Это заключительная моя тренировка, когда я себя хорошо чувствовала, — написала Сливко на своей странице в Instagram, приложив видеозапись своей тренировки. — Дальше случилось то, что случится с каждым из нас рано или поздно — COVID-19. После этого вируса я до сих пор не могу прийти в себя, я не могу бежать, вообще. Я еду тренировочной скоростью. Спасибо моей стрельбе, что меня не приходится искать на коленях в протоколе. Сейчас у меня всё хорошо, но пока я не в тех кондициях, чтобы вас порадовать, мои любимые друзья, болельщики. Я не сдамся в любом случае, и мы с вами ещё порадуемся моим победам».

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