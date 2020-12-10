Сливко призналась, что после коронавируса вообще не может бежать

«Это заключительная моя тренировка, когда я себя хорошо чувствовала, — написала Сливко на своей странице в Instagram, приложив видеозапись своей тренировки. — Дальше случилось то, что случится с каждым из нас рано или поздно — COVID-19. После этого вируса я до сих пор не могу прийти в себя, я не могу бежать, вообще. Я еду тренировочной скоростью. Спасибо моей стрельбе, что меня не приходится искать на коленях в протоколе. Сейчас у меня всё хорошо, но пока я не в тех кондициях, чтобы вас порадовать, мои любимые друзья, болельщики. Я не сдамся в любом случае, и мы с вами ещё порадуемся моим победам».