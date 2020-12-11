Алимбекова победила в спринте на этапе Кубка мира в Австрии

Алимбекова избежала промахов на двух огневых рубежах и показала результат 20 минут 12,3 секунды.

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Для 24-летней Алимбековой это первая победа на этапах Кубка мира. Сборная России повторила собственный антирекорд по количеству гонок без медалей подряд, идущих в зачет Кубка мира (28).