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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алимбекова победила в спринте на этапе Кубка мира в Австрии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Представительница Белоруссии Динара Алимбекова завоевала золото в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

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Источник: РИА "Новости"

Алимбекова избежала промахов на двух огневых рубежах и показала результат 20 минут 12,3 секунды.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Второй стала норвежка Тириль Экхофф (1 промах, отставание — 8,5 секунды), замкнула тройку лучших немка Франциска Пройс (1 промах, +9,9 секунды).

Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева (1 промах, +50,4 секунды), занявшая 18-е место. Ирина Казакевич (1 промах, +1 минута 4,8 секунды) — 23-я, Лариса Куклина (1 промах, +1.18,4) — 31-я, Евгения Павлова (3 промаха, +1.50,9) — 51-я, Светлана Миронова (4 промаха, +2.24,8) — 73-я, Тамара Воронина (4 промаха, +3.21,1) — 93-я.

Для 24-летней Алимбековой это первая победа на этапах Кубка мира. Сборная России повторила собственный антирекорд по количеству гонок без медалей подряд, идущих в зачет Кубка мира (28).

Позже в пятницу в Хохфильцене пройдет мужская спринтерская гонка.

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