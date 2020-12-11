Алимбекова победила в спринте на этапе Кубка мира в Австрии
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Представительница Белоруссии Динара Алимбекова завоевала золото в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Представительница Белоруссии Динара Алимбекова завоевала золото в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Алимбекова избежала промахов на двух огневых рубежах и показала результат 20 минут 12,3 секунды.
Второй стала норвежка Тириль Экхофф (1 промах, отставание — 8,5 секунды), замкнула тройку лучших немка Франциска Пройс (1 промах, +9,9 секунды).
Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева (1 промах, +50,4 секунды), занявшая 18-е место. Ирина Казакевич (1 промах, +1 минута 4,8 секунды) — 23-я, Лариса Куклина (1 промах, +1.18,4) — 31-я, Евгения Павлова (3 промаха, +1.50,9) — 51-я, Светлана Миронова (4 промаха, +2.24,8) — 73-я, Тамара Воронина (4 промаха, +3.21,1) — 93-я.
Для 24-летней Алимбековой это первая победа на этапах Кубка мира. Сборная России повторила собственный антирекорд по количеству гонок без медалей подряд, идущих в зачет Кубка мира (28).
Позже в пятницу в Хохфильцене пройдет мужская спринтерская гонка.