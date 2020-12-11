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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зайцева призвала «не закапывать» российских биатлонисток

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Сергей Фукс. Никакой катастрофы в выступлении российских биатлонисток на старте нового сезона нет, считает двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

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В пятницу на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене прошла спринтерская гонка у женщин. Победу одержала представительница Белоруссии Динара Алимбекова, лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, допустившая один промах и занявшая 18-е место. Ни одна из российских биатлонисток не отстрелялась без ошибок.

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«Я хочу поддержать девчонок, не надо опять расстраиваться. Тренеры и спортсменки знают свою задачу, они знают свои ошибки, они идут дальше и работают. Конечно, болельщики расстраиваются, но катастрофы никакой нет, я считаю, пускай дальше работают. Нам остаётся только верить, поддерживать и ждать хороших результатов. Других вариантов у нас нет, все будет хорошо, нужно позитивно думать. Закапывать их, я считаю, не стоит, говорить “все плохо” тоже не надо», — сказала Зайцева по телефону.

«Я знаю, что и тяжело, что они переживают, они делают все для того, чтобы исправиться и быть лучше. Сезон только начался, сезон неоднозначный, год тяжелый для всех спортсменов, надо это принять, болеть и радоваться тому, что есть», — добавила она.

По словам именитой спортсменки, выступать в Хохфильцене всегда нелегко. «Я знаю Хохфильцен, это очень тяжелое место, там высота, пусть и небольшая, там тяжелая погода, снег искусственный, солнце топит. Хотя с лыжами, по словам тренеров, проблем нет», — подчеркнула Зайцева.

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