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18:14 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл спринт на КМ в Австрии

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл мужскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Скандинавский спортсмен был точен на стрельбище и преодолел 10 км с двумя огневыми рубежами за 23 мин. 32,5 сек. Занявший второе место француз Кантен Фийон-Майе также стрелял без промаха, но уступил норвежцу 17,1 сек. На третьей позиции итогового протокола расположился еще один представитель Франции Фабьен Клод: у него один промах и итоговое время на 29 сек. больше, чем у лидера.

Лучшим из белорусских биатлонистов стал Антон Смольский, финишировавший 24-м. Он дважды был неточен во время стрельбы и уступил победителю 1 мин. 29,5 сек. Сергей Бочарников стал 54-м (отставание 2 мин. 19,7 сек., 3 промаха), Роман Елетнов — 55-й (+2 мин. 20,7 сек., 2), Никита Лобастов — 78-й (+2 мин. 56,2 сек., 2), Максим Воробей — 85-й (+3 мин. 11,2 сек., 5).

Всего стартовали 108 биатлонистов.

  • 1
    Йоханнес Дале
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 3
    Фабьен Клод
    Франция
    Франция
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