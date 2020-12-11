Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл спринт на КМ в Австрии

Скандинавский спортсмен был точен на стрельбище и преодолел 10 км с двумя огневыми рубежами за 23 мин. 32,5 сек. Занявший второе место француз Кантен Фийон-Майе также стрелял без промаха, но уступил норвежцу 17,1 сек. На третьей позиции итогового протокола расположился еще один представитель Франции Фабьен Клод: у него один промах и итоговое время на 29 сек. больше, чем у лидера.