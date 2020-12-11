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19:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев пообещал съесть перчатку, если Россия не завоюет медали

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев уверен, что российские биатлонисты завоюют медаль в следующей гонке на Кубке мира.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей, идущих подряд. Мужской спринт на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене стал для спортсменов 29-й гонкой, в которой им не удалось попасть на пьедестал почета.

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«Я уверен, что серия без медалей не продлится. Даю прогноз, что до 30-й гонки без медалей дело не дойдет. Если что-то пойдет не так, то я съем свою перчатку! Прямо проглотить ее не обещаю, но пожую точно. Сборная России скоро вернется на пьедестал!» — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Следующей гонкой на Кубке мира станет женская эстафета, которая пройдет в субботу.

В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.

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