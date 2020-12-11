Губерниев пообещал съесть перчатку, если Россия не завоюет медали

В пятницу сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей, идущих подряд. Мужской спринт на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене стал для спортсменов 29-й гонкой, в которой им не удалось попасть на пьедестал почета.

«Я уверен, что серия без медалей не продлится. Даю прогноз, что до 30-й гонки без медалей дело не дойдет. Если что-то пойдет не так, то я съем свою перчатку! Прямо проглотить ее не обещаю, но пожую точно. Сборная России скоро вернется на пьедестал!» — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».