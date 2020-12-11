Губерниев пообещал съесть перчатку, если Россия не завоюет медали
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев уверен, что российские биатлонисты завоюют медаль в следующей гонке на Кубке мира.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев уверен, что российские биатлонисты завоюют медаль в следующей гонке на Кубке мира.
В пятницу сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей, идущих подряд. Мужской спринт на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене стал для спортсменов 29-й гонкой, в которой им не удалось попасть на пьедестал почета.
«Я уверен, что серия без медалей не продлится. Даю прогноз, что до 30-й гонки без медалей дело не дойдет. Если
Следующей гонкой на Кубке мира станет женская эстафета, которая пройдет в субботу.
В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.