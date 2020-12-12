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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Биатлонистки сборной Норвегии выиграли эстафету на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

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Источник: РИА "Новости"
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В субботу Каролин-Оффигстад Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн использовали шесть дополнительных патронов и с одним штрафным кругом финишировали с результатом 1 час 8 минут 4,3 секунды. Вторыми стали француженки (+24,5 секунды, 16 дополнительных патронов), замкнули тройку шведки (+32,5 секунды, 1 штрафной круг, 9 дополнительных патрона).

Россиянки Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева стали восьмыми, с одним штрафным кругом отстав от победительниц на 1 минуту 51 секунду и использовав восемь дополнительных патронов.

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    Норвегия
    Норвегия
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    Франция
    Франция
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    Швеция
    Швеция
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