Сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира

В субботу Каролин-Оффигстад Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн использовали шесть дополнительных патронов и с одним штрафным кругом финишировали с результатом 1 час 8 минут 4,3 секунды. Вторыми стали француженки (+24,5 секунды, 16 дополнительных патронов), замкнули тройку шведки (+32,5 секунды, 1 штрафной круг, 9 дополнительных патрона).