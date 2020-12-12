Сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Биатлонистки сборной Норвегии выиграли эстафету на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Биатлонистки сборной Норвегии выиграли эстафету на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
В субботу
Россиянки Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева стали восьмыми, с одним штрафным кругом отстав от победительниц на 1 минуту 51 секунду и использовав восемь дополнительных патронов.