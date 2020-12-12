«День рождения со слезами»: Куклина о провале сборной России в эстафете
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российская биатлонистка Лариса Куклина эмоционально отреагировала на свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российская биатлонистка Лариса Куклина эмоционально отреагировала на свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
Куклина бежала на третьем этапе и допустила три промаха на лежке.
«На первой стрельбе я задергалась, стала торопиться и сорвала два выстрела. Надеюсь, форма еще будет приходить вместе с гонками, а между ними нужно восстанавливаться. Мы на каждый старт выходим бороться. Не бывает такого: “Да выйду и проеду как получится”. Способна выступать лучше, но сегодня я встречаю день рождения со слезами на глазах», — рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
В субботу Куклиной исполнилось 30 лет.
Сборная России заняла восьмое место в эстафете, отстав от победившей команды Норвегии почти на две минуты.