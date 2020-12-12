«День рождения со слезами»: Куклина о провале сборной России в эстафете

«На первой стрельбе я задергалась, стала торопиться и сорвала два выстрела. Надеюсь, форма еще будет приходить вместе с гонками, а между ними нужно восстанавливаться. Мы на каждый старт выходим бороться. Не бывает такого: “Да выйду и проеду как получится”. Способна выступать лучше, но сегодня я встречаю день рождения со слезами на глазах», — рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ».