Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
12 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«День рождения со слезами»: Куклина о провале сборной России в эстафете

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российская биатлонистка Лариса Куклина эмоционально отреагировала на свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Куклина бежала на третьем этапе и допустила три промаха на лежке.

«На первой стрельбе я задергалась, стала торопиться и сорвала два выстрела. Надеюсь, форма еще будет приходить вместе с гонками, а между ними нужно восстанавливаться. Мы на каждый старт выходим бороться. Не бывает такого: “Да выйду и проеду как получится”. Способна выступать лучше, но сегодня я встречаю день рождения со слезами на глазах», — рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

В субботу Куклиной исполнилось 30 лет.

Сборная России заняла восьмое место в эстафете, отстав от победившей команды Норвегии почти на две минуты.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Франция
    Франция
  • 3
    Швеция
    Швеция
 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Газизов унес перчатки? «Спартак» проиграл впервые за пять туров
Дзюба вытащил «Зенит» на чистое первое место в РПЛ
Биатлонисты РФ сделали шаг вперед. Конкуренты умчали за горизонт
Ларионов не побоялся взять «легионеров». Состав России на МЧМ
«Кого прибить Казарцеву, чтобы отобрали свисток?» Скандал в РПЛ
«Дважды не ставили пенальти»: «Спартак» прибили в игре с «Сочи»
«Лацио» проиграл «Вероне» в матче чемпионата Италии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь