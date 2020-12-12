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12 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Казакевич заявила о проблемах с желудком на этапе КМ в Австрии

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российская биатлонистка Ирина Казакевич заявила, что по ходу этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене испытывала небольшие проблемы с желудком.

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу в Хохфильцене прошла эстафета, победу в которой одержали биатлонистки Норвегии. Россиянки Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева стали восьмыми, с одним штрафным кругом отстав от победительниц на 1 минуту 51 секунду и использовав восемь дополнительных патронов.

«Особенно во вчерашней гонке давало по ногам. Скорее всего, сейчас акклиматизационные дни. Были небольшие проблемы с желудком. В целом, в гонке ты не обращаешь на это внимания. Это не играет существенной роли. Питание здесь хорошее, просто пришлось скорректировать его. Что произошло на стойке? Точно не могу сказать, было ли это волнение или азарт. Я шла в группе лидеров и заволновалась. Начала работать с дополнительными патронами, понимала, что нужно выбивать, но был мандраж в ногах. Думаю, это и не позволило чисто сработать на стрельбе. Собраться на третий круг было несложно, была злость на себя. Надо было отдавать все силы, боролась как могла, но не получилось», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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