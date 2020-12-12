Губерниеву пришлось жевать варежку в прямом эфире из-за позора биатлонистов
Это ужас.
Это ужас.
На этапе в Контиолахти женская команда была четвертой в эстафете, но даже и близко не претендовала на медали. Светлана Миронова заехала на два штрафных круга, да и другие девушки ошибались, теряя секунды. Все четко сделала только Ульяна Кайшева, вытащившая команду в топ-4.
В Хохфильцене состав изменился точечно. Миронова провалилась в спринте. Тренер команды Михаил Шашилов оставил ее вне заявки (сработал спортивный принцип). Вместо Светланы свой шанс получила Лариса Куклина, которая бы стартовала и в Финляндии, но снялась с гонок
И это придавало определенный интерес гонке. Еще и комментатор Дмитрий Губерниев пообещал пожевать варежку в прямом эфире «Матч ТВ», если россиянки останутся без медали.
В этот раз Евгении Павловой удался первый этап, несмотря на промах. Она со старта держалась в лидерах, а после лежки вместе с преследовательницами не отпускала Динару Алимбекову. Даже скорость ее сильно не падала. На последний круг Павлова ушла в 9 секундах от Каролин Кноттен, Марен Хаммершмидт и Йоханны Скоттхейм. И ей даже было чуть легче, потому что она держалась за Лизой Витоцци. Догонять лидеров девушки не стремились, сохраняя силы на передачу этапа. В итоге Ирина Казакевич ушла в гонку в 10 секундах. Так что Павлова практически ничего не проиграла.
Казакевич в эстафете еще до лежки проигрывала Ингрид Тандревольд под 20 секунд. Потом промазала, и отставание стало гораздо больше. На стойке у россиянки была шикарная возможность, чтобы стать лидером гонки. При полном штиле шведка, норвежка и немка нахватали промахов. Обойтись без штрафного круга удалось только Линн Перссон, а вот Тандревольд и Франциска Пройсс отправились пилить лишние 150 метров. Но воспользоваться провалом смогли все, кроме Казакевич. Ирина зашла на круг и передала эстафету Куклиной,
Куклина сразу ринулась в погоню, но успеха в ней было мало. Ханна Эберг, Тириль Экхофф, Ева Пускарчикова и Янина Хеттих догнать не получалось. После лежки лидеры потеряли чешку, которая отправилась на штрафной круг, а со стойкой не смогла справиться шведка. Туда же могла заехать и Куклина, но обошлось. Правда, теперь наше отставание перевалило за полторы минуты. Все снова шло к тому, что Ульяне Кайшевой не удастся провести спокойную эстафету. Опять надо было спасать команду. Лидером же была Экхофф. Преследовательницы проигрывали ей больше 20 секунд.
Кайшева порадовала идеальной стрельбой, уверенно закрепившись в топ-10, но физически отыграть двухминутное отставание было нереально. Биатлонные летописцы пометили себе очередную безмедальную гонку (30-я), а Губерниев уже со второго этапа начал готовиться к поеданию своей варежки. И респект Дмитрию, слово сдержал, хайпанул на всю страну.
Что же до разборок впереди, Марте Улсбю Ройселанн никто достать не смог. Да и Анаис