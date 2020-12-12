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17:52 (мск), источник: ТАСС

Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

ТАСС, 12 декабря. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. На дистанции 12,5 км он показал результат 32 минуты 38,7 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха.

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Источник: РИА "Новости"

Второе место занял француз Эмильен Жаклен (+25,5; 0 промахов), третьим финишировал норвежец Йоханнес Дале (+49,5; 2).

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Дале этот подиум стал вторым в карьере, в пятницу он стал победителем спринтерской гонки.

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Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 14-е место (+2.02,4; 1), спортсмен стартовал 29-м. Матвей Елисеев стал 19-м (+2.20,8; 2), Александр Логинов — 21-м (+2.27,9; 3), Эдуард Латыпов — 24-м (+2.25,6; 2), Антон Бабиков — 31-м (+2.33,0; 0). Российские биатлонисты не поднимаются на подиум уже на протяжении 31 гонки, что является антирекордом российской команды.

В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет норвежец Йоханнес Бё, который в гонке преследования занял четвертое место, в его активе 296 очков. Вторым идет швед Себастьян Самуэльссон (246), третьим — Фийон-Майе (237). Логинов занимает 19-е место (125), Елисеев — 23-е (94), Латыпов — 27-е (78), Гараничев — 39-е (39), Бабиков — 56-е (10), Семен Сучилов — 59-е (5), Петр Пащенко — 60-е (4). В зачете гонок преследования на первое место вышел француз Фабьен Клод (94), три спортсмена набрали по 91 очку — Фийон-Майе, Самуэльссон и Йоханнес Бё.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье, в этот день пройдут женская гонка преследования и мужская эстафета.

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