Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии
ТАСС, 12 декабря. Французский биатлонист Кентен
ТАСС, 12 декабря. Французский биатлонист Кентен
Второе место занял француз Эмильен Жаклен (+25,5; 0 промахов), третьим финишировал норвежец Йоханнес Дале (+49,5; 2).
Для Дале этот подиум стал вторым в карьере, в пятницу он стал победителем спринтерской гонки.
Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 14-е место (+2.02,4; 1), спортсмен стартовал 29-м. Матвей Елисеев стал 19-м (+2.20,8; 2), Александр Логинов — 21-м (+2.27,9; 3), Эдуард Латыпов — 24-м (+2.25,6; 2), Антон Бабиков — 31-м (+2.33,0; 0). Российские биатлонисты не поднимаются на подиум уже на протяжении 31 гонки, что является антирекордом российской команды.
В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет норвежец Йоханнес Бё, который в гонке преследования занял четвертое место, в его активе 296 очков. Вторым идет швед Себастьян Самуэльссон (246), третьим —
Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье, в этот день пройдут женская гонка преследования и мужская эстафета.