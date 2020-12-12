Француз Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Победитель, не допускавший промахов на четырех огневых рубежах, пробежал 12,5 км за 32 мин. 38,7 сек.

Читайте также Губерниеву пришлось жевать варежку в прямом эфире из-за позора биатлонистов

Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен, также не знавший промахов, однако уступивший жителю Лорьяна на финише 25,5 сек. Замкнул тройку сильнейших норвежец Йоханнес Дале. Скандинав записал на свой счет два промаха и уступил Кантену Фийон Майе 49,5 сек.

Что касается белорусов, то лучшим стал Антон Смольский, который занял 29-е место (отставание 2 мин. 36,3 сек., 3 промаха). Роман Елетнов финишировал на 41-м месте (+4 мин. 36,6 сек., 5 промахов). Сергей Бочарников завершил гонку 47-м (+4 мин. 53,3 сек., 4 промаха).