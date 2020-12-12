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12 декабря, источник: БЕЛТА

Француз Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл мужскую гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), одержав первую победу в сезоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Победитель, не допускавший промахов на четырех огневых рубежах, пробежал 12,5 км за 32 мин. 38,7 сек.

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Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен, также не знавший промахов, однако уступивший жителю Лорьяна на финише 25,5 сек. Замкнул тройку сильнейших норвежец Йоханнес Дале. Скандинав записал на свой счет два промаха и уступил Кантену Фийон Майе 49,5 сек.

Что касается белорусов, то лучшим стал Антон Смольский, который занял 29-е место (отставание 2 мин. 36,3 сек., 3 промаха). Роман Елетнов финишировал на 41-м месте (+4 мин. 36,6 сек., 5 промахов). Сергей Бочарников завершил гонку 47-м (+4 мин. 53,3 сек., 4 промаха).

Завершится 3-й этап Кубка мира в Хохфильцене 13 декабря гонкой преследования у женщин и эстафетой у мужчин.

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