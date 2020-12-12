Российские биатлонисты сделали шаг вперёд. А главные конкуренты уже умчали за горизонт
Мужская сборная России в гонке преследования выступила неплохо. Если не смотреть на места и отставание от лидеров.
Мужская сборная России в гонке преследования выступила неплохо. Если не смотреть на места и отставание от лидеров.
Вот даже Губерниев пожевал свою варежку на благо российского биатлона. Но не помогло.
В гонке преследования только чудо могло занести
Тройку лидеров же составляли норвежец Йоханнес Дале и французы Кентен Фийон Майе и Фабьен Клод. Все трое накануне показали очень высокую скорость. А ведь рядом и Самуэльссон, и Йоханнес Бё, и Легрейд, и Жаклен — борьба за медали обещала быть очень насыщенной.
Йоханнес Дале к первому огневому рубежу от французов
У России не всё было безнадёжно: Гараничев и Латыпов при хорошей скорости обошлись без промахов и ворвались во вторую десятку, причём отставание от лидера сократилось с полутора минут до одной минуты. Логинов и Елисеев, к сожалению, допустили по две ошибки на рубеже.
Гараничев и Латыпов на второй «лёжке» не подвели. По времени к борьбе за медали они не приблизились, но несколько мест
По ходу третьего круга Фийон Майе смог оторваться от конкурентов. А чистая и стремительная стрельба позволила ему закрепить своё преимущество. Удержался в бешеном темпе лидера и Эмильен Жаклен, а вот норвежцы дрогнули: у Дале один промах, а у Бё — сразу два. На стрелковом вираже и того, и другого Йоханнеса обошёл стрелявший на нули Самуэльссон.
Эдуард Латыпов продолжил приятно удивлять. Чистая стрельба позволила ему ворваться в десятку. Отставание от лидера составляло всё ту же минуту с лишним, но о лучшем результате сезона в личных гонках помечтать было можно. Гараничев промахнулся один раз и был 14-м. А Логинов, как ни странно, показывал худший результат среди россиян: с тремя промахами шёл 30-м.
На четвёртом огневом рубеже лидеры застрелили интригу. Фийон Майе ушёл первым, Жаклен — вторым. Между французами было порядка десяти секунд, но Кентен даже приблизиться к себе не позволил. А третьим за счёт чистой стрельбы с большим отрывом рубеж покинул Дале.
В итоге первые места снова оккупировали представители Норвегии и Франции. И речь не только о призовой тройке: лучшую семёрку составили спортсмены из двух стран, и лишь в битве за восьмое место австриец Эдер опередил француза Гигонна, стрелявшего без единого промаха.
В сборной России лучшим стал Гараничев — 14-е место. Елисеев — 19-й, Логинов — 21-й, Латыпов — 24-й, Бабиков — 31-й. Вроде бы неплохо. Вроде бы сборная России сделала шажок вперёд. Но пока мы делаем шаг вперёд, главные соперники успевают скрыться за горизонтом. Прогресс, конечно, есть, но отставание от лидером мирового биатлона при этом не сокращается.
Итого — 31 гонка подряд без медалей. А ведь завтра эстафета. Нам опять будет больно?
Михаил Чесалин