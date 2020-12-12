Российские биатлонисты сделали шаг вперёд. А главные конкуренты уже умчали за горизонт

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В гонке преследования только чудо могло занести кого-то из представителей сборной России в медальную тройку — уж слишком далеки были наши позиции по итогам спринта. Всё было, конечно, не так плохо, как в Финляндии, но тоже без надежды: лучшие из россиян уже на старте уступали лидерам порядка полутора минут. Всего же на старт вышло пятеро наших спортсменов: Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Антон Бабиков.

Тройку лидеров же составляли норвежец Йоханнес Дале и французы Кентен Фийон Майе и Фабьен Клод. Все трое накануне показали очень высокую скорость. А ведь рядом и Самуэльссон, и Йоханнес Бё, и Легрейд, и Жаклен — борьба за медали обещала быть очень насыщенной.

Ворвались в топ-20. Успех?

Йоханнес Дале к первому огневому рубежу от французов чуть-чуть оторвался, но промахом и штрафным кругом обострил борьбу за первое место: Фийон Майе, Жаклен и Йоханнес Бё стреляли чисто и вступили с Дале в контактную борьбу: вся первая четвёрка была в 20 секундах.

У России не всё было безнадёжно: Гараничев и Латыпов при хорошей скорости обошлись без промахов и ворвались во вторую десятку, причём отставание от лидера сократилось с полутора минут до одной минуты. Логинов и Елисеев, к сожалению, допустили по две ошибки на рубеже.

Первая четвёрка ко второй стрельбе подошла практически вместе. Вместе же с него и ушла: все работали точно: Фийон Майе, Дале, Жаклен и Бё-младший шли всего-то в десяти секундах. А в 20 секундах за их спинами старались догонять Самуэльссон, упавший на первом круге и Легрейд.

Гараничев и Латыпов на второй «лёжке» не подвели. По времени к борьбе за медали они не приблизились, но несколько мест всё-таки выиграли — переместились на 12-е и 13-е места, соответственно. Бабиков с нулём промахов смог подняться с 57-го на 26-е место. Логинов и Елисеев на втором огневом рубеже тоже отработали чисто, но бились только за 30-е место.

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Пока мы делали шаг вперёд, соперники скрылись

По ходу третьего круга Фийон Майе смог оторваться от конкурентов. А чистая и стремительная стрельба позволила ему закрепить своё преимущество. Удержался в бешеном темпе лидера и Эмильен Жаклен, а вот норвежцы дрогнули: у Дале один промах, а у Бё — сразу два. На стрелковом вираже и того, и другого Йоханнеса обошёл стрелявший на нули Самуэльссон.

Эдуард Латыпов продолжил приятно удивлять. Чистая стрельба позволила ему ворваться в десятку. Отставание от лидера составляло всё ту же минуту с лишним, но о лучшем результате сезона в личных гонках помечтать было можно. Гараничев промахнулся один раз и был 14-м. А Логинов, как ни странно, показывал худший результат среди россиян: с тремя промахами шёл 30-м.

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На четвёртом огневом рубеже лидеры застрелили интригу. Фийон Майе ушёл первым, Жаклен — вторым. Между французами было порядка десяти секунд, но Кентен даже приблизиться к себе не позволил. А третьим за счёт чистой стрельбы с большим отрывом рубеж покинул Дале.

В итоге первые места снова оккупировали представители Норвегии и Франции. И речь не только о призовой тройке: лучшую семёрку составили спортсмены из двух стран, и лишь в битве за восьмое место австриец Эдер опередил француза Гигонна, стрелявшего без единого промаха.

В сборной России лучшим стал Гараничев — 14-е место. Елисеев — 19-й, Логинов — 21-й, Латыпов — 24-й, Бабиков — 31-й. Вроде бы неплохо. Вроде бы сборная России сделала шажок вперёд. Но пока мы делаем шаг вперёд, главные соперники успевают скрыться за горизонтом. Прогресс, конечно, есть, но отставание от лидером мирового биатлона при этом не сокращается.

Итого — 31 гонка подряд без медалей. А ведь завтра эстафета. Нам опять будет больно?